Tenebre e Ossa 2, la serie tv Netflix da vedere senza prenderla troppo sul serio

Mal e Alina in Shadow and Bone 2

Dal 16 marzo, quando sono usciti i nuovi episodi, Tenebre e Ossa 2 è in vetta alla classifica dei contenuti più visti su Netflix. Com'era facilmente prevedibile, la seconda stagione della serie tv fantasy tratta dai romanzi della scrittrice Leigh Bardugo ha catturato subito l'attenzione del pubblico, che da due anni attendeva di sapere come sarebbero andate avanti le avventure di Alina Starkov, Mal, l'Oscuro, dei Corvi e di tutti gli altri Grisha (ovvero le persone dotate di poteri magici) e Otkazat'sya (ovvero le persone senza poteri) che abbiamo imparato a conoscere in questo cosiddetto Grishaverse.

E non si può dire che l'attesa non sia stata ripagata. A differenza della serie "cugina" Carnival Row 2 su Prime Video, infatti, Tenebre e Ossa 2 si è mantenuta ai livelli della prima stagione. Tuttavia, guardando le dieci nuove puntate di questa seconda stagione, abbiamo avuto l'impressione che questo "pareggiare" il livello della prima stagione non fosse del tutto soddisfacente, per una serie tv che già al debutto aveva mostrato alcuni limiti. Più sotto ci spieghiamo meglio, ma prima dell'analisi riassumiamo senza spoiler la trama di Shadow and Bone 2.

Di cosa parla Tenebre e Ossa 2

Dopo l'epilogo a sorpresa della stagione 1 (qui il riassunto per chi ancora deve affrontare i nuovi episodi), ritroviamo Alina e Mal in situazione di semiclandestinità per il timore di ritorsioni contro l'Evocatrice di Luce, ritenuta complice dell'Oscuro nella strage "fagliosa" di Novokribirsk. Ma non possiamo certo aspettarci che la "Santa Alina" resti con le mani in mano, soprattutto considerato che avverte la presenza dell'Oscuro ancora in vita.

A Ketterdam, invece, i nostri amici Corvi tornano a casa e trovano un Barile ormai quasi totalmente in mano a Pekka Rollins, e anche il loro club non ha fatto una bella fine. Peggio è andata a Matthias, ancora in un carcere di Kerch (lo stato di cui Ketterdam è capitale) perché Nina lo ha falsamente accusato di essere uno schiavista allo scopo di evitargli la cattura da parte degli uomini dell'Oscuro.

E a proposito: l'ormai ex generale Kirigan è vivo, ma non sta tanto bene. Come sappiamo non è morto nella faglia, ma per uscirne è dovuto ricorrere al merzost (ovvero la vera e propria magia proibita che crea materia dal nulla, che si differenzia dalla "piccola scienza" a cui i Grisha possono ricorrere per modificare la materia) con cui ha creato i nichevo'ya, quelle strane creature d'ombra che gli fanno da guardia del corpo.

Anche Genya, David, Zoya, Baghra e la già citata Nina tornano in questa seconda stagione, ma per non spoilerare la visione a nessuno ci fermiamo qui, ma date un'occhiata al trailer di Tenebre e Ossa 2 qui sotto, in italiano.

Perché non prendere sul serio Tenebre e Ossa 2

Se dicessimo che la serie creata da Eric Heisserer è da evitare, semplicemente mentiremmo. Perché Tenebre e Ossa si fa guardare, scivola via abbastanza liscia, nonostante l'alta densità di personaggi, luoghi, oggetti, poteri e cariche dai nomi spesso complicati da ricordare (e da scrivere ancora di più).

Ciononostante, come abbiamo detto all'inizio, il fatto che la seconda stagione non abbia risolto certi aspetti secondo noi negativi della prima ci ha lasciato perplessi. E non ci riferiamo alle pur ampie differenze con i libri, che sappiamo essere viste con enorme sospetto dai lettori dei libri fantasy da cui sono tratte le serie tv (vedi House of the Dragon, Gli Anelli del Potere o La Ruota del Tempo).

Ci riferiamo, piuttosto, alla sensazione ricorrente di assistere a una serie un po' troppo "televisiva", nel senso peggiore del termine: cioè a uno show che chiede allo spettatore di sorvolare su alcuni difetti che ormai sembrano strutturali alla serie tv. Spieghiamoci meglio con due esempi (descritti vagamente per non fare spoiler).

A un certo punto c'è una battaglia senza esclusioni di colpi tra "buoni" e "cattivi"; in uno scontro un personaggio cattivo resta ucciso, e un "collega" di questo personaggio gli si avvicina per dargli l'estremo saluto, piangere un po' e giurare vendetta. Il tutto mentre i nemici sono lì, a due metri, che osservano questa scena commovente e lasciano all'avversario tutto il tempo per elaborare il lutto e riprendere a combattere.

In un altro punto della seconda stagione, un personaggio viene a sapere una cosa molto importante, diremmo quasi determinante. Dopodiché affronta un lungo viaggio con un altro personaggio, ma non riferisce la notizia. Poi, quando arrivano a destinazione, in mezzo alle altre persone, dice "ti devo dire una cosa". Come se prima non avesse avuto tempo.

Sono solo due esempi, e ovviamente nell'economia di dieci ore di stagione ci si può tranquillamente passare sopra, ma restituiscono bene l'idea dei limiti che secondo noi ha Tenebre e Ossa, anche in questa nuova seconda stagione. Ed è un peccato, perché - anche comprendendone le ragioni stilistiche e narrative - rischia di rovinare la visione agli spettatori più attenti a questo tipo di dettagli.

Voto: 7.5