La spiegazione definitiva del finale di Tenebre e Ossa 2

Avete finito di vedere Tenebre e Ossa 2 e vi è rimasto qualche dubbio? Eccoci in vostro soccorso con la spiegazione definitiva del finale di questa serie tv fantasy uscita su Netflix lo scorso 16 marzo con la seconda stagione. Ma prima, appunto, un breve riassunto - con spoiler, siete avvisati - della seconda stagione di Shadow and Bone.

Cosa è successo in Tenebre e Ossa 2

Come sapevamo - noi del pubblico, ma i personaggi principali no - dal finale della prima stagione, l'ormai ex generale Kirigan, rivelatosi l'Oscuro o l'Eretico Nero o insomma colui che ha creato la Faglia e ora è in grado di spostarla a piacimento, è ancora vivo. Più o meno analogamente, anche Alina e Mal sono vivi ma si mantengono in clandestinità perché in molti ritengono l'Evocatrice di Luce responsabile della strage di Novokribirsk.

Ma Alina inizia a sentire la presenza dell'Oscuro, che le compare in sogno e continua a blandirla per convincerla a unirsi a lui, che nel frattempo ha riunito molti Grisha a lui fedeli (ma anche "buoni" come Genya e David). E così si imbarcano sulla nave del corsaro Sturmhond, che sembra volerli intrappolare ma in realtà si rende disponibile per la missione della Santa Alina, ovvero trovare altri due amplificatori che le consentano di sconfiggere una volta per tutte Oscuro e relativa Faglia.

Il primo (o meglio secondo, dopo il cervo della scorsa stagione) amplificatore, una sorta di drago chiamato la Frusta Marina, viene rintracciato da Mal piuttosto facilmente, e Alina, pur non volendo, è costretto a uccidere questa creatura. Molto più difficile trovare l'Uccello di Fuoco, ma ci arriviamo.

Così come Mal e Alina arrivano di nuovo a Ravka, e quando stanno per essere attaccati dal Primo Esercito (cioè la parte Otkazat'sya, non Grisha) Sturmhond si rivela essere nientepopodimeno che il principe Nikolaj Lantsov. La famiglia reale non è messa bene, con il re morto e la regina rinchiusa, in più a un certo punto le crescenti forze dell'Oscuro fanno fuori anche il principe maggiore, quindi Nikolaj diventa di fatto erede al trono e dunque re, favorito anche dal popolo che approva il fidanzamento (non sentimentale ma politico) con Alina.

Dopo l'attacco dell'Oscuro, i fedeli di Nikolaj si nascondono per recuperare le forze, e qui arrivano anche Baghra e Genya, sfuggite rocambolescamente dalle prigioni dell'Oscuro. Baghra insegna ad Alina come padroneggiare il "taglio", ovvero la tecnica per tagliare qualunque cosa, ma le fa giurare di non usare mai il merzost, la magia proibita che crea materia dal nulla.

Ad ogni modo vanno a cercare l'Uccello di Fuoco nel laboratorio di Morozova, il leggendario Grisha nonché padre di Baghra e nonno dell'Oscuro. E qui si scopre che non solo Mal è discendente di quella stirpe, ma anche che è lui stesso l'Uccello di Fuoco. Quindi Alina dovrebbe ucciderlo per amplificare i propri poteri...

L'Eretico Nero continua a perseguitare "da remoto" Alina, grazie alla connessione che ancora hanno per via del pezzo di corna di cervo installato nella sua mano. Ma la grande Baghra, durante una visione tra Alina e suo figlio, interviene e fa l'estremo sacrificio, morendo nel laboratorio paterno dopo aver tagliato la mano del figlio che lo legava ad Alina.

Mal riferisce la rivelazione di Baghra ad Alina, che la condivide con Nikolaj, e per farla breve il piano è: mentre parte dell'esercito combatte contro l'armata dell'Oscuro, Mal e Alina e un manipolo di amici vanno nella Faglia e bloccano il cuore di Mal due minuti per far sparire la Faglia con i poteri amplificati e poi rianimare Mal.

Infine, una sintesi estrema della storia dei Corvi, che tornati a Ketterdam hanno trovato un Barile ormai in mano a Pekka Rollins. Kaz vuole risolvere i suoi problemi d'infanzia con Pekka (e quelli sentimentali con Inej), Jesper inizia una relazione con il nuovo giovane e brillante corvo Wylan, Nina finalmente conosce i ragazzi che avrebbe dovuto aiutare nella scors astagione e ci si unisce sperando di riuscire a salvare Matthias. Ma la loro vera missione a pagamento, in questa stagione 2, è di trovare la Neshyenyer, una mitica spada in grado di uccidere i Volcra che vivono nella Faglia.

Cosa succede nell'ultima puntata di Tenebre e Ossa 2

Prima che si possa dar via al piano, le creature dell'Oscuro (nichevo'ya) irrompono e scombinano tutto, mentre l'Oscuro ha spostato ancora una volta la Faglia. E quindi, piano d'emergenza: Alina e Mal raggiungono il centro della Faglia, dove arriva anche il grande nemico, che un po' la affronta un po' la invita ancora a unire le forze per essere imbattibili. La battaglia infuria, e arrivano in soccorso i nostri amici Corvi con la spada leggendaria.

Lei rifiuta, lui allora decide di usare il taglio per uccidere Mal (e carpirne il potere di amplificatori), Alina respinge il colpo ma il suo amico-amante resta ferito. A questo punto non c'è altro da fare e Alina lo pugnala, acquisendo un potere straordinario che in pochi istanti spazza via per sempre la Faglia.

L'Oscuro invoca prima pietà, poi quando Alina fa per ucciderlo le raccomanda di assicurarsi che non resti niente di lui. E in effetti lo bruciano, ma l'ape che fa capolino in quel momento ci fa capire due cose: che Santa Elisaveta, che era rinchiusa nella Faglia, è viva, e probabilmente darà nuovamente vita all'Oscuro. Come? Sfruttando la mano dell'Oscuro recisa da Baghra e sfuggita a questo rogo, ovviamente, altrimenti a che serviva quella frase in punto di morte?

Archiviato, almeno per ora, l'Oscuro, Alina chiede aiuto a Nina per rianimare Mal, ma quando questa non riesce lei, facendo finta di niente (ma Nina se ne accorge eccome), usa il merzost e lo risuscita. Solo che il nuovo Mal è arrabbiato, perché in pratica è stato privato di una fine che avrebbe dato senso alla sua esistenza e ora non è neanche più in grado di fare il tracciatore.

Quindi in pratica accetta l'invito di Alina a sostituire Nikolaj come Sturmhond e a partire per il mare alla ricerca di navi schiaviste. I Corvi tornano a casa, ma Inej e Kaz si separano ancora. Nina ottiene una grazia per far uscire di prigione il suo amato Matthias, che però viene incastrato da Pekka e costretto a picchiare delle guardie (ovvero, resterà ancora in carcere).

Alina crea quello che nei libri è il triumvirato, di cui a differenza dei libri (dove, in breve, perdeva i poteri con la distruzione della Faglia e si ritirava a vita privata e anonima con Mal) fa parte anche lei. E siamo tutti pronti per l'incoronazione di Nikolaj, anche se ha appena scoperto che in uno scontro con le creature dell'Oscuro ha subito una ferita che ha letteralmente intrappolato l'ombra del male dentro il suo corpo.

Ed eccoci qui, all'ultima scena. Mentre Kaz spiega ai Corvi che la nuova missione consiste nel bloccare la diffusione di una droga chiamata jurda parem, che amplifica per mille i poteri dei Grisha, all'incoronazione di Nikolaj vediamo proprio una Grisha di Fjerda che assume la droga e provoca vomito di sangue e collasso da tutti i presenti. Finché non interviene Alina, che per ucciderla usa il taglio, da cui si sprigiona un po' d'ombra, per l'apparente soddisfazione della nostra eroina.

Le differenze con i libri: la spiegazione del creatore della serie

Eric Heisserer, che con l'autrice dei libri Leigh Bardugo porta avanti la serie Netflix, ha spiegato molto chiaramente il perché del grande cambiamento scelto nel chiudere la stagione 2 della serie, ovvero la separazione tra Alina e Mal che invece di ritirarsi a vita privata continuano a essere parte attiva della storia.

E in pratica, la questione è che i personaggi interpretati da Jessica Mei Li e Archie Renaux sono troppo importanti per la serie, perché li si possa accantonare. Cioè, ci possono essere spinoff sui Corvi, ma la storia dei due protagonisti Alina e Mal non poteva chiudersi qui, e quindi gli showrunner hanno trovato un modo per separarli temporaneamente affinché possano riflettere su cosa vogliono l'uno dall'altra. Ma siamo certi che prima o poi torneranno insieme.