Netflix cancella Tenebre e Ossa dopo due stagioni

Brutte notizie per i fan del Grishaverse, Tenebre e Ossa 3 non ci sarà. Netflix, infatti ha cancellato la serie ispirata alla saga fantasy di Leigh Bardugo dopo due stagioni. Tenebre e Ossa va a unirsi, così, al lungo elenco di serie cancellate da Netflix in questo 2023 lasciando un'altra storia in sospeso e priva di una conclusione. Ma perché Netflix ha deciso di cancellare Tenebre e Ossa? Cosa è andato storto in questo titolo fantasy? Scopriamolo insieme.

Perché Netflix ha cancellato Tenebre e Ossa?

Se non vedevate l'ora di scoprire quale sarebbe stato il destino di Alina Starkov (Jessie Mei Li) e Mal Oretsev (Archie Renaux) la risposta non la troverete più su Netflix ma solo nelle pagine dei romanzi che hanno fatto da base all'adattamento televisivo. Ma cosa ha spinto Netflix a cancellare Tenebre e Ossa così prematuramente? La seconda stagione della serie, debuttata su Netflix lo scorso 16 marzo, aveva riscosso un buon successo di pubblico con 55 milioni di persone attaccate allo schermo per vedere come si sarebbe evoluta quest'avventura fantasy. Numeri buoni che avevano anche fatto già parlare di uno spinoff ispirato al romanzo Sei di Corvi del Grishaverse da parte dello showrunner Eric Heisserer ma non sufficienti a portare avanti la serie con una nuova stagione.

Ormai, infatti, lo sappiamo, le cancellazioni Netflix arrivano sempre quando la spesa effettuata per la realizzazione di un prodotto supera i guadagni. Se la cifra non è almeno pareggiata in fatto di ricavi, allora lo show, avrà vita breve ed è proprio quello che è successo a Tenebre e Ossa.