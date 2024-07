Thank You Next, la serie romantica turca riconfermata per altre due stagioni

Continua il successo delle serie turche su Netflix. Dopo l'uscita di numerosi titoli provenienti dalla Turchia, tra cui anche la serie erotica La passione turca attualmente tra i titoli più visti in Italia, la piattaforma di streaming ha deciso di riconfermare per altre due stagioni uno dei titoli turchi più popolari di questo 2024, Thank You, Next. La serie romantica, infatti, ha ottenuto un rinnovo anticipato per una terza stagione ancora prima del debutto del suo secondo capitolo. Una scelta che Netflix fa solo nei casi in cui il successo di una serie supera di gran lungo le aspettative. Nelle cinque settimane di permanenza nella top 10 globale di Netflix, la serie ha ottenuto 80.200.000 ore di visione, pari a 13,7 milioni di visualizzazioni totali.

Thank You, Next, infatti, dopo essere stata pubblicata per la prima volta lo scorso maggio 2024, continua a ottenere ottimi risultati nella top 10 del Paese ma anche a livello internazionale tanto da portare a un rinnovo anticipato della terza stagione.

Interpretata da Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger e Hakan Kurtaş, Thank You, Next è una serie che racconta gli eventi successivi a una dolorosa rottura che ha visto una giovane avvocata tuffarsi a capofitto nel confuso mondo degli appuntamenti moderni.

La seconda stagione è stata rinnovata nel maggio 2024 e ora abbiamo la conferma anche della stagione numero 3.

Ad annunciare il rinnovo di Thamk You Next per una terza stagione è stata la giornalista turca Birsen Altuntaş che ha anche riportato che le riprese della terza stagione di Thank You, Next dovrebbero iniziare a ottobre.

Il successo delle serie turche in numeri

Thank You, Next è uno dei numerosi show turchi che riceveranno ulteriori stagioni da Netflix, tra cui Another Self (seconda stagione in uscita l'11 luglio) e Shahmaran (seconda stagione in uscita l'8 agosto), oltre a Midnight at the Pera Palace e The Life and Movies of Erşan Kuneri rinnovati per una seconda stagione. Questo si aggiunge alla serie di nuovi Netflix Originals turchi attualmente in lavorazione.

Thank You Next 2 e 3: quando escono su Netflix

La seconda stagione della serie potrebbe debuttare su Netflix entro la fine del 2024 o inizio 2025 mentre per il terzo capitolo bisognerà aspettare almeno un anno in più.