Thank You, Next è la nuova serie turca (e romantica) di Netflix: trama e quando esce

Sta per arrivare su Netflix una nuova serie romantica turca pronta a conquistarvi. Dopo il successo di innumerevoli serie prodotte in Turchia, la piattaforma di streaming continua a puntare sui titoli turchi sempre più amati dal pubblico italiano. Ed è così che sta per arrivare una commedia romantica diretta da Bertan Başaran sulla storia di una avvocata alle prese con una nuova vita da single post tradimento e la risoluzione di uno dei casi di divorzio più noti del momento dove diventerà - a suo discapito - una delle parti coinvolte.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire qualcosa in più su Thank You, Next.

Thank You, Next: la trama

Dopo essersi ripresa dal tradimento del suo primo amore con l'aiuto delle amiche e di un affascinante chef, l'avvocata di successo Leyla Taylan si occupa del caso di divorzio della famosa terza moglie Tuba Tepelioğlu, noto anche come il caso dell'anno. A vedersela con lei è Cem Murathan, un serial killer di relazioni che ha divorziato da tre donne diverse in 15 anni. Leyla difenderà con estrema dedizione la sua cliente da quest'uomo narcisista, ma a far esplodere la situazione sarà proprio il suo coinvolgimento.

Thank You, Next: quando esce su Netflix

Thank You, Netflix uscirà su Netflix il 9 maggio 2024 alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

Thank You, Next: il trailer ufficiale