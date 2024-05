The 8 Show, su Netflix la serie "erede" di Squid Game: il trailer

Tutto il mondo sta aspettando l'arrivo su Netflix di Squid Game 2 ma la piattaforma di streaming è già all'opera per portare sul suo catalogo un nuovo k-drama pronto a diventare il perfetto erede del survival game sudcoreano. Si intitola The 8 Show ed è una serie thriller sudcoreana scritta e diretta da Han Jae Rim e adattamento del webtoon coreano Money Game di Bae Jin Soo. The 8 Show e Squid Game hanno diversi punti in comune e si assomigliano per la trama ma riuscirà questo nuovo k-drama a conquistare il pubblico come ha fatto Squid Game? Intanto capiamo meglio di cosa si tratta.

The 8 Show: la trama

8 persone bisognose di denaro sono invitate a partecipare al reality show Money Game. Le 8 persone devono soggiornare in uno studio che consiste solo di pareti di cemento. Se riusciranno a resistere per 100 giorni, potranno dividersi equamente il premio di 44,8 miliardi di won. Ma tutto ciò che spendono, compresi i beni di prima necessità come cibo, acqua ed elettricità, costa 1.000 volte di più rispetto ai prezzi normali e viene detratto dal premio vincente.

Chi c'è nel cast di The 8 Show

Sono otto finora i ruoli principali confermati per The 8 Show. Iniziamo con Ryu Joon Yeol scelto per interpretare Jin So; Chun Woo Hee sarà Se Ra; Park Jung Min sarà Philip; Park Hae Joon in un ruolo non ancora annunciato, Bae Sung Woo sarà Sang Gook; Moon Jung Hee sarà Moon Jung; Lee Joo Young sarà Chun Ja. e Lee Yeol Eum vestirà i panni di un personaggio di cui non è ancora stato rivelato il nome.

The 8 Show: quando esce su Netflix

The 8 Show arriva su Netfix il 17 maggio 2024.

Il trailer di The 8 Show