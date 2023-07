The Abandons, cosa sappiamo sul nuovo western Netflix di Kurt Sutter?

Netflix sta collaborando con il creatore di Sons of Anarchy, Kurt Sutter, per la realizzazione di una nuova serie intitolata The Abandons. Si tratta di un western ambientato negli Stati Uniti nel 1850, nonché secondo progetto di Sutter per Netflix dopo il film The Beast, e sarà prodotto dalla società di Sutter, la SutterInk. The Abandons sarà composto da 10 episodi della durata di un'ora ciascuno e si inserisce nel genere del western in forte espansione nel mondo seriale ma, finora, poco sfruttato da Netflix.

«Ho sempre voluto fare un western e sono sempre stato affascinato dalle origini di Cosa Nostra e da come queste famiglie contadine siciliane fossero più che emarginate dai baroni terrieri e dagli aristocratici - racconta Sutter in un'intervista con Deadline - Queste famiglie si unirono per difendersi da questi baroni terrieri abusivi e da quella presa in mano di quelle cose, nacque Cosa Nostra e divenne l'autorità e la legge e l'ordine della terra. Mi piace l'idea che tutto provenisse da quel profondo senso di lealtà verso la famiglia, la terra, la città»

Ma cosa sappiamo finora su The Abandons? Qual è il suo stato di produzione e quando uscirà su Netflix?

Di cosa parla The Abandons

La serie si concentrerà sulla storia dei legami familiari, dall'unione e dal senso di appartenenza di questo gruppo di persone in un periodo precedente a tutti i fuorilegge iconici che conosciamo già, come Jesse James e Billy the Kid. La trama porterà tutti i temi visti nel precedente lavoro di Sutter, Sons of Anarchy, dalle faide familiari intrise di sangue alla malleabilità del codice morale.

Chi c'è nel cast di The Abandons?

Finora è stato annunciato un solo membro del cast di The Abandons: Lena Headey (Game of Thrones, Masters of the Universe: Revelation). Headey interpreterà Fiona, descritta come una "matriarca forte e devota che, non potendo avere figli propri, ha accolto quattro orfani per creare la sua famiglia.

A che punto siamo con le riprese di The Abandons?

Le riprese di The Abandons erano in programma dal 14 agosto 2023 al 15 gennaio 2024. Tuttavia, a causa dello sciopero WGA/SAG-AFTRA in corso, la produzione è stata ufficialmente ritardata. Non si sa quando riprenderà.

Quando esce The Abandons su Netflix

The Abandons debutterà su Netflix nel 2024.