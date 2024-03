The Boroughs, la nuova serie di fantascienza dai creatori di Stranger Things: quando esce

I creatori di Stranger Things, Matt e Ross Duffer, oltre al gran finale della serie sci-fi con Milly Bobby Brown stanno lavorando a una nuova serie di fantascienza per Netflix. Si intitola The Boroughs ed è un titolo di 8 episodi su un gruppo di pensionati di una casa di riposo che affronta una minaccia ultraterrena. La serie è creata da Jeffrey Addiss (Il Signore degli Anelli: War of the Rohirrim) e Will Matthews (The Dark Crystal: Age of Resistance), che sono anche showrunner della serie mentre la produzione esecutiva è affidata a Matt e Ross Duffer insieme a Hilary Leavitt attraverso la loro società di produzione Upside Down Pictures.

"Siamo fan della scrittura di Jeff e Will da molto tempo e quando ci hanno proposto l'idea di The Boroughs - hanno dichiarato i fratelli Duffer -. Abbiamo capito subito che avevano tra le mani qualcosa di molto speciale. Anche se gli eroi di The Boroughs hanno qualche anno in più rispetto ai ragazzi di Stranger Things, sono un gruppo di disadattati altrettanto amabile, e non vediamo l'ora che vi unirete a loro in un'avventura a tratti spaventosa, divertente e profondamente toccante".

I loro altri progetti in arrivo su Netflix includono gli adattamenti di serie di Death Note e Il Talismano di Stephen King.

The Boroughs: la trama

In una comunità di pensionati apparentemente pittoresca nel deserto del New Mexico, un gruppo di improbabili eroi deve unirsi per impedire a una minaccia ultraterrena di rubare l'unica cosa che non hanno, il tempo.

The Boroughs: chi c'è nel cast

Non sono ancora stati annunciati i membri del cast di The Boroughs.

A che punto siamo con la produzione di The Boroughs

Le riprese di The Boroughs inizieranno il 1° luglio 2024 e dureranno fino al 18 dicembre 2024.

The Boroughs: quando esce su Netflix

La nuova serie di fantascienza dei fratelli Duffer dovrebbe uscire su Netflix nella seconda parte del 2025.