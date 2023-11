The Brothers Sun, su Netflix una serie con il premio Oscar Michelle Yeoh, quando esce

Il premio Oscar Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) sta per debuttare su Netflix in una nuova serie dark comedy creata da Brad Falchuk e Byron Wu. Si tratta di The Brothers Sun, un titolo dai toni cupi ma allo stesso tempo ironici che racconterà una storia pronta a entrare nel cuore. Ma qual è la trama di The Brothers Sun e quando uscirà su Netflix? Scopriamolo insieme.

The Brothers Sun: la trama

Quando il capo di una potente triade taiwanese viene ucciso da un misterioso assassino, il suo figlio maggiore, il leggendario killer Charles "Chairleg" Sun (Justin Chien) si trasferisce a Los Angeles per proteggere sua madre, Eileen (Michelle Yeoh), e il suo ingenuo fratello minore, Bruce (Sam Song Li) - che fino ad ora è stato completamente protetto dalla verità sulla sua famiglia. Ma mentre le società più letali di Taipei e una nuova fazione in ascesa si scontrano per il dominio, Charles, Bruce e la loro madre devono guarire le ferite causate dalla loro separazione e capire cosa significhino veramente la fratellanza e la famiglia prima che uno dei loro innumerevoli nemici li uccida tutti.

The Brothers Sun: il teaser trailer

The Brothers Sun: l'annuncio di Netflix

Benvenuti nel ventre oscuro di 626. THE BROTHERS SUN, il teaser con protagonista la vincitrice del premio Oscar Michelle Yeoh è in arrivo venerdì #GeekedWeek pic.twitter.com/20wHFnBIki — Netflix Italia (@NetflixIT) November 7, 2023

The Brothers Sun: chi c'è nel cast

Justin Chien interpreta il personaggio di Charles Sun, protagonista della serie. Accanto a lui il Premio Oscar Michelle Yeoh che interpreta Mamma Sun. Oltre ai due protagonisti ci sono anche: Highdee Kuan (You) come Alexis, Sam Song Li (Better Call Saul) come Bruce Sun, Joon Lee come TK. E poi ancora Madison Hu (Bizaardvark) nei panni di Grace Alice Hewkin (Emily in Paris), Maite Garcia (Kenan) come il Professor Edner, Jenny Yang (Last Man Standing) come Xing, Jon Xue Zhang (Eternals) come Blood Boots e Rodney To (Parks and Recreation) nei panni di Mark.

The Brothers Sun: quando esce su Netlfix

La serie The Brothers Sun con Michelle Yeoh debutterà su Netlfix il 4 gennaio 2024.