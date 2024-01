The Brothers Sun, su Netflix, meglio vederla o evitarla?

Il 2024, per Netflix, si è aperto all'insegna dell'azione con una delle serie più attese dell'anno, un action gangster con protagonista il premio Oscar Michelle Yeoh. Parliamo di The Brothers Sun, una dark comedy che alterna il dramma familiare a calci e pugni raccontando una storia di criminali, vittime e lotta al potere. Nata da un'idea di Brad Falchuk e Byron Wu, The Brothers Sun ha iniziato a far parlare di sé fin da molto tempo prima del suo debutto per la presenza nel suo cast di un'attrice fresca di Oscar, Michelle Yeoh, consacrata grazie al suo ruolo nel film Everything, Everywhere All at Once per cui ha vinto il più prestigioso premio cinematografico come miglior attrice protagonista. Ed è proprio questo che ha acceso fin da subito i riflettori su questa serie Netflix che avrebbe aperto col botto la nuova stagione seriale della piattaforma di streaming, almeno apparentemente. Ma oggi che questa serie l'abbiamo vista, possiamo dire che meritava tanto clamore? The Brothers Sun, su Netflix, è meglio vederla o evitarla? .

Iniziamo con il dire che questa serie gira attorno a una storia di gangster taiwanesi emigrati negli Stati Uniti. La storia raccontata, infatti, è quella del leggendario killer Charles "Chairleg" Sun, figlio del più potente capo di una triade taiwanese che vuole vendicare l'uccisione del padre e va a Los Angeles per proteggere la madre Eileen (Michelle Yeoh) e l'ingenuo fratello minore Bruce, che finora è sempre stato all'oscuro dalla verità sulla famiglia e che si ritroverà in un mondo di criminali, assassini e sotterfugi. Se non vi piace il genere o non amate particolarmente le storie di calci, pugni, lotte di potere e torture, lasciate perdere fin da subito. Ma al di là dell'azione di cui la serie è densa, c'è altro per cui vale la pena soffermarsi nella visione di The Brothers Sun? La risposta è: non molto. La trama di questa serie, infatti, risulta piuttosto debole e non riesce a catturare il pubblico che fa fatica ad arrivare alla fine di ognuno degli otto episodi. Manca la capacità di tenere alta l'attenzione, manca l'emozione, il saper raccontare i personaggi e il costruire gli episodi con equilibrio tra azione e descrizione.

Per quanto apprezzabile il tentativo di inserire elementi psicologici nella storia, come la crescita personale di alcuni personaggi, l'analisi dei rapporti familiari madre-figlio o fratello maggiore-fratello minore, la riflessione sul ruolo del dolore nello sviluppo del carattere di una persona e quel pizzico di ironia buttata qua e là, nel complesso The Brothers Sun è una serie che fatica a bucare lo schermo e a essere memorabile. Molti episodi risultano lenti, eccessivamente descrittivi, di attesa verso uno svolgimento di trama che non riesce mai ad arrivare, a coinvolgere e non ripaga lo spettatore dell'eterna attesa che qualcosa di interessante accada.

Possiamo dire, quindi, che The Brothers Sun è la prima delusione Netflix di questo 2024. Una serie da cui ci si aspettava tanto ma che ha dato poco al suo pubblico. Un action drama che funziona bene nella sua parte action ma che non rende giustizia alla parte drammatica buttando via tutte le potenzialità che questa storia avrebbe potuto avere. Guardare The Brothers Sun sì o no? Sì, se amate le scazzottate e no se, da una serie tv, cercate coinvolgimento, colpi di scena, emotività, originalità ed emozione.

Voto: 6