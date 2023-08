The Chosen One: la spiegazione del finale

Distribuita su Netflix mercoledì 16 agosto 2023, The Chosen One è una serie televisiva basata sul graphic novel American Jesus: Il Prescelto, prima parte di una trilogia realizzata da Mark Millar e Peter Gross. Il protagonista della storia è un ragazzino di dodici anni che fa la più incredibile delle scoperte: è la reincarnazione in terra di Gesù Cristo, con tutte le annesse conseguenze del caso, dai miracoli alla responsabilità di essere colui che l'essere umano attendeva da quasi 2000 anni. Andiamo alla scoperta di questo progetto, soffermandoci in particolar modo sul finale di stagione della serie targata Netflix.

The Chosen One: come finisce la serie

The Chosen One è una serie messicana (ma finanziata anche con denaro statunitense) diffusa da Netflix il 16 agosto 2023. Le sei puntate distribuite da Netflix si basano sul graphic novel American Jesus: Il Prescelto, prima parte di una trilogia realizzata da Mark Millar e Peter Gross. La vicenda segue un dodicenne di nome Jodie, che nel Messico degli anni '90 scopre di avere una serie di poteri. Grazie a lui gli storpi possono camminare, l'acqua si trasforma in vino e addirittura i morti possono resuscitare. Il ragazzo vorrebbe semplicemente fare colpo su una ragazza ma sempre più si diffonde la convinzione che Jodie possa essere Gesù Cristo, atteso da quasi 2000 anni sulla Terra. I colpi di scena non mancheranno. Ma come finisce questo primo volume di "American Jesus"? Seguono spoiler, a rischio e pericolo di coloro che non hanno ancora visto i sei episodi.

Illustrati i vari poteri di Jodie, la convinzione generale era quella di trovarsi di fronte alla reincarnazione di Gesù Cristo, con tanto di adepti al suo cospetto. La verità si è però rivelata ben diversa: il ragazzo è in realtà il figlio del Diavolo, aveva tutti i poteri che aveva Gesù, che ha generato questo caos nella sua piccola città per il suo fine ultimo: portare l’Armageddon. Jodie aveva sempre avuto i suoi poteri a causa del modo in cui era stato concepito: sua madre faceva forse parte di una setta di adoratori del diavolo, e aveva concepito Jodie con Lucifero. Così, Jodie aveva sempre avuto il potere di manipolare e convincere le persone a fare la sua volontà.

Alla fine si scopre che Jodie, ora cresciuto dalla setta degli adoratori del diavolo, è diventato il Presidente degli USA e sta per portare l’Armageddon orchestrando una guerra mortale tra le nazioni. Sebbene i suoi amici e concittadini, a un certo punto, lo considerassero buono e giusto, visto che aiutava le persone a curare i loro mali e tutto il resto, non stava in realtà lavorando per il loro bene e veniva semplicemente preparato per scatenare il suo potere.

Nel finale si scopre inoltre che il personaggio di Tenoch Huerta - che ha fallito nel salvaguardare il protagonista da una deriva apocalittica - faceva parte di un’organizzazione dedita a proteggere la Terra dal Diavolo; Sarah, invece lavorava per la setta e per il Diavolo e da tempo teneva Jodie in “cattività” per farlo ribellare e scatenare i suoi poteri. Si vede, nel finale, camminare con Jodie dopo che quest'ultimo è diventato Presidente degli Stati Uniti, pronto alla distruzione del mondo.