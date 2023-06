The Chosen One, su Netflix la storia di un ragazzino che pensa di essere Gesù

Ispirata dalliconica graphic novel di Mark Millar, illustrata da Peter Gross, American Jesus, arriva su Netflix The Chosen One, una nuova serie tv messicana che racconta la storia di un 12enne che scopre di essere nientemeno che Gesù in persona. Questa produzione messicana, interpretata tra gli altri da Bobby Luhnow, Dianna Agron e Tenoch Huerta, si svolge in ambientazioni naturali nello stato messicano della Bassa Califonia del Sud, integrando in modo originale elementi e tradizioni profondamente locali che valorizzano e contestualizzano il lavoro grafico di Mark Millar e Peter Gross in Messico. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire qualcosa in più su The Chosen One e capire quando questa nuova serie debutterà su Netflix.

The Chosen One: il trailer ufficiale

The Chosen One: la trama

The Chosen One racconta la storia di Jodie, un dodicenne di Santa Rosalía, Bassa California del Sud, in Messico, che dopo essere sopravvissuto a uno strano incidente, scopre di avere poteri simili a quelli di Gesù: può trasformare l'acqua in vino, far camminare gli storpi e forse anche resuscitare i morti. Come farà ad affrontare il suo destino e a guidare il mondo in un conflitto che si sta preparando da migliaia di anni?

Quando esce The Chosen One su Netflix

The Chosen One debutterà su Netflix il prossimo 16 agosto 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.