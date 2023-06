The Crown 6 farà un omaggio alla Regina Elisabetta II

The Crown rende omaggio alla Regina Elisabetta II nella sua sesta e ultima stagione. Peter Morgan, ideatore della serie Netflix sulla famiglia reale inglese, ha deciso di fare un omaggio a Elisabetta II, recentemente scomparsa, con una speciale partecipazione di tutte le attrici che, negli ultimi setta anni, l'hanno interpretata nella serie. Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton si riuniranno per un omaggio alla monarca inglese nel gran finale di serie che racconterà un periodo d'oro per la famiglia reale con le nozze di Carlo e Camilla ( Dominic West e Olivia Williams) e l'incontro fino al fidanzamento di William e Kate all’Università di St. Andrews. Ma non è finita qui perché sarà introdotta anche una nuova versione della Regina Elisabetta II con la new entry dell'attrice Viola Prettenjohn (The Nevers, The Witcher) che interpreterà una giovanissima Elisabetta. Ma entriamo più nel dettaglio.

The Crown 6: l'omaggio a Elisabetta II con Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton

Ad annunciare la decisione di Peter Morgan di omaggiare Elisabetta II in The Crown 6 è stato il quotidiano The Sun che ha parlato di una reunion di tutte le attrici che hanno vestito i suoi panni in tutte le stagioni della serie Netflix in alcune scene speciali dedicate al grande percorso da monarca della sovrana di Regno Unito, Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Oltre alle già note Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton, però, ci sarà anche una nuova attrice a interpretarla, Viola Prettenjohn che è stata scritturata per una versione giovanissima di Elisabetta durante la Seconda guerra mondiale quando era ancora solo una principessa.

Cosa aspettarsi dal finale di The Crown 6

L'evento principale della famiglia reale inglese che sarà raccontato dal finale di The Crown 6 è il matrimonio ci Carlo e Camilla. Peter Morgan, infatti, ha scelto di regalare al pubblico un finale felice con le nozze dei due avvenuto nel 2005 alla cappella di San Giorgio a Windsor, per smorzare i toni dell'incidente mortale di Diana che, per scelta de regista, non verrà mostrato per dare spazio a una scena finale, quella di un royal wedding, dai toni decisamente più allegri.

Quando esce The Crown 6 su Netflix

The Crown 6 è atteso su Netflix entro la fine del 2023.