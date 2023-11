The Crown 6, parte 1: a che ora esce su Netflix 

The Crown sta per giungere al suo gran finale con l'uscita della sua sesta e ultima stagione che arriverà su Netflix in due parti. La prima sta per debuttare a brevissumo sulla piattaforma di streaming con i primi episodi pronti a farci tornare indietro nella Londra degli anni '90 con Carlo alle prese con la sua relazione, malvista dalla Regina Elisabetta, con Camilla e Diana che, dopo la separazione da Carlo e l'uscita dalla royal family, inizia a frequentare Dodi Al Fayed. Ma a che ora usciranno i primi quattro episodi di The Crown 6 su Netflix e cosa dobbiamo aspettarci? Scopriamolo insieme.

The Crown 6, parte 1: la trama

Una relazione sboccia tra la Principessa Diana e Dodi Fayed prima del tragico incidente. Il principe William cerca di reintegrarsi nella vita all’Eton College dopo la morte di sua madre mentre la monarchia deve cavalcare l'onda dell'opinione pubblica. Con l’avvicinarsi del suo Giubileo d'Oro, la Regina riflette sul futuro della monarchia, che vedrà il matrimonio di Carlo e Camilla e l'inizio di una nuova favola reale tra William e Kate.

The Crown 6, parte 1: i titoli e le trame degli episodi

Episodio 1: Persona non grata

La principessa Diana e i figli partono per St Tropez per una vacanza offerta da Mohamed Al Fayed. Il Principe Carlo intanto pensa al suo piano per legittimare la sua relazione con Camilla agli occhi del pubblico organizzando una festa per il cinquantesimo compleanno a Highgrove a cui spera che la Regina partecipi. Al Fayed, all'insaputa di Diana, spera di organizzare una storia d'amore tra la Principessa e suo figlio Dodi ma Dodi è già fidanzato con un'altra.

Episodio 2: Two Photographs

Tra Dodi Al Fayed e Diana nasce una storia d'amore e i due tornano nel sul della Francia per conoscersi meglio con una crociera lontano dai paparazzi. Ma non è proprio così perché vengono fotografati e una loto foto intima finisce sui tabloid di tutto il mondo. A Balmoral, nel frattempo, il segretario privato del Principe Carlo intuisce un'opportunità: risponderà alla foto di Diana con una foto di famiglia di Carlo e dei suoi figli.

Episodio 3: Dis-Moi Oui

Diana è ancora sullo yacht con Dodi Al Fayed al quale l'ex fidanzata, intanto, ha fatto causa. Sono gli ultimi giorni di questa vacanza per Diana che, intanto, pensa al ricongiungimento con i figli William e Harry una volta tornata a Londra. Mohamed Al Fayed continua a fare pressione al figlio Dodi per continuare la storia con Diana e chiederla in sposa. Nel frattempo, a Balmoral, Philip inizia William all'arte di seguire i cervi.

Episodio 4: Aftermath

Dopo la notizia della morte di Diana e Dodi in un incidente mortale, Carlo e Fayed volano a Parigi. Il pubblico è devastato e cresce la rabbia popolare per l'assenza della regina a Parigi. Carlo, riconoscendo la precarietà della sua posizione, esorta la Regina ad allontanarsi dal rigido protocollo e a rendersi visibile al pubblico.

The Crown 6, parte 1: il trailer

The Crown 6, parte 1: a che ora esce su Netflix

The Crown 6, parte 1 debutterà su Netflix il 16 novembre 2023 alle 9.00 di mattina.