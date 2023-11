The Crown 6, parte 2: trama e quando esce su Netflix

The Crown, l'iconica serie ideata da Peter Morgan sulla famiglia reale inglese, sta per giungere al termine. Dopo sei stagioni, infatti, il racconto a puntate degli intrighi, degli amori, delle vittorie e delle cadute della royal family inglese sta per concludersi con gli ultimi quattro episodi della sesta stagione pronti a regalare al pubblico uno spettacolo non solo eccellente dal punto di vista strutturale ma anche estremamente coinvolgente ed emozionante. Dopo l'uscita della prima parte di The Crown 6, i riflettori sono tutti già puntati sui nuovi episodi che si preparano a debuttare presto su Netflix e a mostrare un ulteriore pezzo di storia contemporanea che arriverà a coprire gli eventi dei reali inglesi fino al 2005. Ma quando uscirà The Crown 6 parte 2? E cosa dobbiamo aspettarci dal gran finale di questa serie pluripremiata e amatissima dal pubblico? Scopriamolo insieme.

The Crown 6: come ci siamo lasciati alla fine della prima parte

L'ultimo episodio della prima parte di The Crown 6 si conclude con il momento più tragico per la famiglia reale inglese, la morte di Diana in un incidente stradale a Parigi insieme a Dodi Al Fayed. Dopo la notizia della morte di Diana e Dodi in un incidente mortale, Carlo e Fayed volano a Parigi. Il pubblico è devastato e cresce la rabbia popolare per l'assenza della regina a Parigi. Carlo, riconoscendo la precarietà della sua posizione, esorta la Regina ad allontanarsi dal rigido protocollo e a rendersi visibile al pubblico.

The Crown 6, parte 2: la trama

E sarà proprio dal periodo successivo alla morte di Diana che inizierà il racconto di The Crown 6, parte 2 che si concentrerà sul personaggio di William e sull'inizio della sua relaizone con Kate Middleton. Il principe William cerca di riabituarsi alla vita a Eton subito dopo la morte della madre, mentre la monarchia deve assecondare l'opinione pubblica. Mentre si avvicina il Giubileo d'oro, la regina riflette sul futuro della corona con il matrimonio tra Carlo e Camilla all'orizzonte e l'inizio della nuova favola reale tra William e Kate.

The Crown 6, parte 2: quando esce su Netflix

La seconda parte di The Crown 6 debutterà su Netflix il prossimo 14 dicembre 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.