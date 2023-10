The Crown 6 arriva su Netflix in due parti, trama e quando esce

Sappiamo quando uscirà The Crown 6. Netflix, infatti, ha appena svelato, attraverso un video annuncio con le prime immagini della serie, la data di uscita dell'ultima stagione della serie sulla famiglia reale inglese, mostrando un primo estratto di ciò che ci aspetta con The Crown 6. La serie Netflix, scritta e ideata da Peter Morgan, che ha ripercorso decenni della storia della famiglia reale inglese, è arrivata al suo gran finale ed è pronta a regalare nuove forti emozioni con 10 nuovi episodi inediti della durata di 60 minuti ciascuno. Quest'ultima stagione racconta gli eventi dal 1997 al 2005, coprendo ampiamente il mandato di Tony Blair (Bertie Carvel). Ma cosa dobbiamo aspettarci dal finale di The Crown 6? Con quale evento storico finirà la serie e quando debutterà su Netflix?Scopriamolo insieme.

The Crown 6: la trama

Una relazione sboccia tra la Principessa Diana e Dodi Fayed prima del tragico incidente. Il principe William cerca di reintegrarsi nella vita all’Eton College dopo la morte di sua madre mentre la monarchia deve cavalcare l'onda dell'opinione pubblica. Con l’avvicinarsi del suo Giubileo d'Oro, la Regina riflette sul futuro della monarchia, che vedrà il matrimonio di Carlo e Camilla e l'inizio di una nuova favola reale tra William e Kate.

Come finirà The Crown 6, lo spoiler

Netflix ha anche spoilerato quale evento cruciale della famiglia reale inglese chiuderà The Crown ed è il matrimonio ci Carlo e Camilla, interpretati nella serie da Dominic West e Olivia Williams. Peter Morgan, infatti, avrebbe scelto di regalare al pubblico un finale felice mostrando quindi il matrimonio di Carlo e Camilla, attualmente re e regina, avvenuto nel 2005 alla cappella di San Giorgio a Windsor. Si tratta di una scelta fatta per smorzare i toni dell'incidente mortale di Diana che, per scelta de regista, non verrà mostrato per dare spazio a una scena finale, quella di un royal wedding, dai toni decisamente più positivi.

Tutto il cast di The Crown 6

La prima parte vedrà Elizabeth Debicki riprendere il ruolo della Principessa Diana insieme a Dominic West nei panni del Principe Carlo. Imelda Staunton continua a regnare come Regina Elisabetta II insieme a Jonathan Pryce (Principe Filippo) e Lesley Manville (Principessa Margaret). Tornano anche Salim Daw (Mohamed Al Fayed) e Khalid Abdalla (Dodi Fayed). Al loro debutto ci sono Rufus Kampa (il Principe William) e Fflyn Edwards (il Principe Harry). Nella seconda parte, ad assumere i ruoli del Principe William e del Principe Harry saranno Ed McVey e Luther Ford. Insieme a loro ci sarà Meg Bellamy nei panni di Kate Middleton. Si tratta dei ruoli di debutto per i tre attori.

Dove è stato girato The Crown 6

Le riprese di questa nuova stagione sono state effettuate a St. Andrews, in Scozia, all'inizio di quest'anno, permettendo a Ed e Meg di vivere e godersi alcuni dei luoghi che il Principe William e Kate Middleton hanno realmente frequentato vent'anni fa. Tra le foto, anche uno scatto iconico dei due attori in posa davanti al Northpoint Cafe di St. Andrews, che afferma di essere il luogo “dove Kate ha incontrato Wills".

The Crown 6: il video annuncio del gran finale

Quando esce The Crown 6 su Netflix

The Crown 6 uscirà su Netflix in due parti. La prima parte debutterà il 16 novembre 2023 e la seconda il 14 dicembre 2023.