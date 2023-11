The Crown 6, la serie sui reali inglesi si conferma un'eccellenza

The Crown 6

C'è un motivo per cui The Crown, la serie Netflix di Peter Morgan che racconta la storia della famiglia reale inglese, ha sempre avuto un certo piglio sul pubblico. E non riguarda tanto la curiosità di svelare i retroscena delle vite private di personaggi del mondo contemporaneo che conosciamo solo come perfetti principi e regine, quanto la grandissima qualità, profondità e precisione con cui questa serie è realizzata. E questa qualità di esecuzione e racconto non è rimasta legata solo alle prime stagioni della serie ma permane in tutti gli episodi, anche gli ultimi appena debuttati su Netflix che compongono la prima parte della sesta e ultima stagione della serie.

The Crown 6, infatti, si pone come un perfetto ultimo capitolo per una serie che ha saputo entrare sottopelle, intrufolarsi nei cuori del pubblico e nelle loro menti diventando un appuntamento attesissimo su Netflix. Dalla prima stagione, pubblicata nel 2016, all'ultima, uscita solo in parte proprio ora, The Crown ha mantenuto un'eccellenza nella regia e sceneggiatura che l'ha resa un classico ancora prima che il tempo potesse darle questa etichetta e lo ha fatto non eccedendo mai in un racconto esagerato, furbo o troppo romanzato.

No, The Crown è sempre stata, ed è ancora oggi, una serie sofisticata, elegante, una serie che sa essere lenta e dare valore ai silenzi, alle scene descrittive, ai momenti di pausa. The Crown non ha bisogno di fare affidamento sui colpi di scena, su una trama chissà quanto complessa o su scene d'azione ritmate. No, The Crown va piano, ci fa affezionare a personaggi che già conosciamo ma che siamo curiosi di conoscere ancora più nel profondo. The Crown dà valore ai sentimenti, alle emozioni, agli errori e agli atti di coraggio dei suoi personaggi. Li fa evolvere e li fa cadere, il tutto con rispetto e con la voglia di poter parlare al pubblico attraverso un linguaggio universale, quello delle emozioni.

La prima parte di The Crown 6 ci trasporta alla fine degli anni '90 e mette al centro della scena una Lady Diana ormai fuori dalla royal family, con addosso il marchio del divorzio e con una grande voglia di vivere le emozioni di un nuovo amore. Ma sarà proprio questo suo lasciarsi andare a essere fatale e a portarla alla morte, nel 1997, in un incidente automobilistico a Parigi. Il bello dei primi quattro episodi di The Crown 6 è che provocano un mix di emozioni contrastanti dalla gioia al dolore, dalla rabbia alla compassione per arrivare al quarto episodio che possiamo acclamare come il migliore della serie, finora.

Se amate le storie drammatiche, cercate una serie di qualità e siete appassionati della famiglia reale, The Crown 6 è un appuntamento imperdibile su Netflix. Anche perché è solo il preludio di un finale di serie che si preannuncia spettacolare.

Voto: 8