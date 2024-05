The Decameron, la serie ispirata alle novelle di Boccaccio arriva su Netflix: ecco quando

Sarà composta da otto episodi della durata di un'ora ciascuno, girata in Italia tra Roma e Viterbo e porterà sul catalogo di Netflix una delle opere più iconiche della letteratura italiana, il Decamerone di Boccaccio. Stiamo parlando di The Decameron, la nuova serie Netflix che racconterà, attraverso il genere della commedia romantica, una storia ai tempi della peste nera. La creatrice della serie? Jenji Kohan, un nome noto nel mondo seriale che ha regalato al pubblico uno dei titoli più amati degli ultimi anni, Orange is the new Black. Dietro questo ambizioso progetto Netflix, infatti, c'è la Kohan insieme a Kathleen Jordan. La regia della serie, invece, è affidata a Mike Uppendahl (Ratched, American Crime Story).

Di cosa parlerà The Decameron?

The Decameron è un dramedy storico in stile soap che cerca di esaminare i temi della divisione in classi, della lotta per il potere e della sopravvivenza in tempo di pandemia, con personaggi allo stesso tempo ridicoli e sfortunati. Siamo nella Firenze del 1348 tormentata dalla peste nera quando alcuni nobili con servitù al seguito accettano un invito a rifugiarsi nel lusso di una maestosa villa nella campagna toscana e attendere la fine della pestilenza. Ma mentre le convenzioni sociali si sgretolano, quello che è iniziato come un gioco scatenato di sesso e alcol si trasforma in una vera e propria lotta per la sopravvivenza.

La serie esamina i temi attuali dei sistemi di classe, delle lotte per il potere e della sopravvivenza in una pandemia con un tocco di leggerezza, grazie a un gruppo di personaggi affascinanti e divertenti.

Quando esce The Decameron su Netflix

The Decameron debutta su Netflix a luglio 2024.