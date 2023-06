The Deepest Breath, Netflix annuncia un documentario sull'apnea (negli stessi giorni del Titan)

Netflix annuncia l'arrivo di un nuovo documentario dedicato al mondo dell'apnea. Si intitola The Deepest Breath - Respiro profondo ed è un lungometraggio che racconterà le sfide, le difficoltà e le imprese impossibili di esperti d'apnea e di subacquea. Questo documentario si concentra sulle esperienze della campionessa italiana di apnea Alessia Zecchini e farà immergere il pubblico in un mondo subacqueo dove l'unica cosa che conta è la calma e saper trattenere il respiro.

The Deepest Breath - Respiro profondo: le polemiche

A mettere questo documentario al centro di diverse polemiche è stato il fatto che Netflix ha scelto di pubblicare il suo trailer ufficiale negli stessi giorni in cui il sottomarino Titan era disperso sotto le acque dell'Oceano Atlantico preannunciando una vera e propria tragedia che ha visto la morte di 5 persone. Prorpio nei giorni tra la scomparsa del sottomarino e il ritrovamento dei detriti è stato pubblicato il trailer di The Deepest Breath e questa scelta da parte di Netflix è stata ritenuta poco rispettosa e inopportuna, stesse accuse rivolte a Netflix per la decisione di far uscire il film Titanic sul catalogo di Nord America e Canada a pochi giorni dal dramma del Titan.

The Deepest Breath - Respiro profondo: cosa aspettarsi dal documentario Netflix sull'apnea

Una campionessa di immersioni in apnea e un esperto subacqueo di sicurezza sembravano essere fatti l'uno per l'altra nonostante i diversi percorsi intrapresi per arrivare all'apice del mondo delle immersioni in apnea. Uno sguardo agli emozionanti risultati (e agli inevitabili rischi) associati alla realizzazione di un sogno nelle silenziose profondità dell'oceano.

The Deepest Breath - Respiro profondo: il trailer ufficiale

The Deepest Breath - Respiro profondo: quando esce su Netflix

Il documentario Netflix sull'apnea, The Deepest Breath - Respiro profondo debutterà su Netflix prossimamente.