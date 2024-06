The Deliverance, il film horror con Glenn Close (tratto da una storia vera): trama e quando esce

Amanti degli horror, tenetevi pronti perché su Netflix sta per arrivare un nuovo film tratto da una storia vera pronto a terrorizzarvi. Parliamo di The Deliverance - La redenzione, un film diretto dal candidato agli Oscar® Lee Daniels e interpretato, tra gli altri, da Glenn Close che racconta una storia tenebrosa di possessione e di ricerca di un potere superiore. Ma entriamo più nel dettaglio.

The Deliverance - La redenzione: la trama

Ebony Jackson è una madre single in difficoltà alle prese con i propri demoni e si trasferisce con la famiglia in una nuova casa per ricominciare da capo. Ma quando strani fenomeni nell'abitazione destano i sospetti dei servizi sociali e minacciano di distruggere la famiglia, Ebony si trova presto coinvolta in una lotta per salvare se stessa e le anime dei suoi figli.

The Deliverance - La redenzione: il cast

Il cast di The Deliverance è composto da: Andra Day, Glenn Close, Aunjanue Ellis-Taylor e Mo’Nique.

The Deliverance - La redenzione: quando esce su Netflix

The Deliverance - La redenzione: la trama esce su Netflix il 30 agosto 2024.