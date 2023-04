The Diplomat 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

The Diplomat è il nuovo thriller politico con Keri Russell iseato dalla showrunner di West Wing, Debora Cahn. Una serie molto raffinata che mostra cosa significa essere una donna al potere. Si tratta di una serie ad alta tensione sul superamento dei limiti e la sofferenza nelle relazioni a lungo termine tra paesi e persone che vede, come protagonista, l'attrice di Felicity, Keri Russell, affiancata da David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear e Ato Essandoh, con Debora Cahn e Janice Williams. Ma ci sarà un secondo capitolo per The Diplomat? Netflix la rinnoverà per una seconda stagione? Scopriamolo insieme.

La recensione di The Diplomat

Di cosa parla The Diplomat

Kate Wyler (Keri Russell) è la nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. Avrebbe dovuto andare in Afghanistan: molto abile nelle zone di crisi, si trova meno a suo agio in una dimora antica. Mentre la guerra monta in un continente e divampa in un altro Kate dovrà risolvere crisi internazionali, stringere alleanze strategiche a Londra e abituarsi al suo nuovo posto di rilievo, il tutto cercando di sopravvivere al matrimonio con il collega diplomatico e protagonista della politica Hal Wyler (Rufus Sewell).

The Diplomat 2 ci sarà?

Il finale aperto della prima stagione di The Diplomat ha lasciato, senza dubbio, spazio per un possibile continuo per il nuovo thriller politico di Netflix. Al momento, però, non abbiamo nessun indizio sulle intenzioni del colosso dello streaming di portare avanti questa serie con Keri Russell oppure no. Bisognerà aspettare, infatti, almeno 28 giorni per vedere come sarà accolta la serie dal pubblico e in caso di successo, The Diplomat, sarà sicuramente rinnovata per un nuovo capitolo.

Quando esce The Dipomat 2 su Netlfix

Non abbiamo ancora una data di uscita per The Diplomat 2 ma possiamo immaginare che, se la serie dovesse essere riconfermata da Netflix, la seconda stagione potrebbe uscire nel 2024.