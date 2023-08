The Diplomat 2 quando esce su Netflix?

Ha conquistato tutti con la bravura della sua protagonista, Keri Russell - che per questa serie è stata perfino candidata a un Emmy - e con una sceneggiatura divertente ma allo stesso tempo profonda al punto da essere rinnovata da Netflix per una seconda stagione dopo pochissimo dalla sua uscita. Parliamo di The Diplomat, il dramma politico della piattaforma di streaming creato da Debora Cahn che racconta la politica dal punto di vista femminile mostrando cosa significa per una donna stare al potere dal punto di vista professionale ma soprattutto personale e che è pronto a tornare sulla piattaforma di streaming per continuare il racconto della storia dell'ascesa politica di Kate Wyler. Ma quando? Quando uscirà su Netflix il nuovo capitolo di The Diplomat , che con la sua prima stagione è rimasta nella top 10 Netflix per quattro settimane raccogliendo 173,46 milioni di ore di visione? Scopriamolo insieme e cerchiamo di capire anche cosa sappiamo a oggi sullo stato di riprese della seconda stagione di serie. Ma prima, per chi non avesse ancora visto la prima stagione della serie, ecco un recap della sua trama.

The Diplomat: di cosa parla

Dallo sceneggiatore di Homeland, Fosse/Verdon e Vinyl, The Diplomat è una serie thriller politica originale Netflix con Keri Russell e Rufus Sewell che racconta la seguente storia: nel bel mezzo di una crisi internazionale, Kate Wyler, diplomatica di carriera, si ritrova in un lavoro di alto profilo per il quale non era adatta, con implicazioni tettoniche per il suo matrimonio e il suo futuro politico.

Cosa succederà in The Diplomat 2?

La seconda stagione di The Diplomat si concentrerà, molto probabilmente, sull'avanzamento di carriera di Kate e quel posto da vice-presidente degli Stati Uniti che diventerà sempre più un'ossessione per lei. Ormai cambiata rispetto all'inizio, ci aspettiamo di vedere una Kate molto più sicura di sé che potrebbe, perfino, commettere qualche errore di tracotanza. E, soprattutto, scopriremo cosa ne sarà della sua vita privata e del suo matrimonio, ormai alla frutta, con Hal Wyler (Rufus Sewell). Il suo rapporto con Hal, infatti, è stato estremamente conflittuale per tutta la stagione al punto che la coppia è arrivata a decidere di divorziare. Ma il fatto che Kate potrebbe prestare giuramento come vice-presidente degli Stati Uniti, l'idea di divorzio passerà in secondo piano perché c'è altro a cui pensare. Inoltre, a fine episodio, scopriamo che Hal è stato coinvolto in un'esplosione e potrebbe essere perfino una delle vittime.

Quando esce The Diplomat 2 su Netflix?

La produzione della seconda stagione di The Diplomat è iniziata a Londra a giugno 2023 e ci sono stati anche diversi testimoni che hanno visto il cast della serie nella Cattedrale di St. Pauls il 3 giugno 2023. Le riprese dei nuovi episodi di The Diplomat sono proseguiti per tutto il mese di giugno fino a luglio 2023 Ora, però, a causa dello sciopero degli attori e sceneggiatori, è stato tutto bloccato in quanto la serie è ancora coperta dai contratti SAG-AFTRA.

Un rappresentante di Netflix ha confermato che la serie è ancora sospesa al momento. Quindi, se potevamo aspettarci di vedere The Diplomat 2 su Netflix già nel 2024, ora le tempistiche, sono senza dubbio più estese.