The Diplomat 2 ci sarà. Netflix rinnova (già) la serie con Keri Russell

The Diplomat 2 ci sarà. Arriva la conferma di Netflix. La serie politica con protagonista una straordinaria Keri Russell nei panni della futura vice-presidente degli Stati Uniti ha fatto centro nel cuore del pubblico e a pochissimo dal suo debutto sulla piattaforma di streaming, si è già aggiudicata una seconda stagione. Questo political drama, ideato dalla showrunner di West Wing, Debora Cahn, ha dimostrato di essere una serie raffinata e profonda in grado non solo di parlare di politica ma soprattutto di mostrare il dietro le quinte di una donna al potere con una protagonista che si sveste dei consueti panni della donna in carriera sicura di sé e dimostra di essere (anche) fragile, insicura e non amante della mondanità. Sembra proprio che queste caratteristiche, originali ma efficaci, abbiano conquistato gli spettatori che hanno seguito numerosissimi e con grande passione la storia professionale e personale dell'ambasciatrice Kate Wyer (Keri Russell) al punto da spingere Netflix a rinnovare subito la serie.

La trama di The Diplomat

Kate Wyler (Keri Russell) è la nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. Avrebbe dovuto andare in Afghanistan: molto abile nelle zone di crisi, si trova meno a suo agio in una dimora antica. Mentre la guerra monta in un continente e divampa in un altro Kate dovrà risolvere crisi internazionali, stringere alleanze strategiche a Londra e abituarsi al suo nuovo posto di rilievo, il tutto cercando di sopravvivere al matrimonio con il collega diplomatico e protagonista della politica Hal Wyler (Rufus Sewell).

Cosa aspettarsi da The Diplomat 2

La seconda stagione di The Diplomat si concentrerà, molto probabilmente, sull'avanzamento di carriera di Kate e quel posto da vice-presidente degli Stati Uniti che diventerà sempre più un'ossessione per lei. Ormai cambiata rispetto all'inizio, ci aspettiamo di vedere una Kate molto più sicura di sé che potrebbe, perfino, commettere qualche errore di tracotanza. E, soprattutto, scopriremo cosa ne sarà della sua vita privata e del suo matrimonio, ormai alla frutta, con Hal Wyler (Rufus Sewell).

Quando esce The Diplomat 2 su Netflix

The Diplomat 2 non ha ancora una data di uscita ufficiale su Netflix ma ci aspettiamo che esca nel 2024.