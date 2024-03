The Gentlemen 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

The Gentlemen è una nuova serie gangster Netflix che mischia l'azione alla dark comedy. Si tratta di un adattamento seriale dell'omonimo film del 2019 di Guy Ritchie che torna come regista di questa serie di 8 episodi che punta a far ridere e a intrattenere con una storia di titoli nobiliari, lotte di potere e soldi (sporchi). Ma cosa sappiamo, a oggi, su un'eventuale continuo di The Gentlemen? The Gentlemen 2 ci sarà oppure no? Ecco cosa sappiamo finora.

The Gentlemen: di cosa parla

The Gentlemen è una dark comedy inglese che racconta la storia di un ragazzo di famiglia nobile, Eddie Horniman (interpretato da Theo James) che eredita inaspettatamente i vasti terreni di campagna del padre, oltre che il titolo nobiliare, per poi scoprire che fanno parte di un impero della cannabis. A questo punto una serie di personaggi spiacevoli del mondo della mala britannica dove entra in gioco per conquistarsi una fetta del giro d'affari. Deciso a liberare la sua famiglia da questa morsa, Eddie cerca di battere i gangster al loro stesso gioco, ma finisce per scoprire che il mondo della criminalità non gli dispiace più di tanto.

The Gentlemen 2 ci sarà?

The Gentlemen 2 ci sarà? Netflix realizzerà una seconda stagione della serie di Guy Ritchie oppure la storia di concluderà con questo primo capitolo? A oggi non abbiamo notizie certe dato che Netflix, di consueto, per capire se rinnovare o meno una serie aspetta i canonici 28 giorni dalla data di uscita per verificare se l'investimento fatto nella realizzazione di un titolo ha dato il suo guadagno in fatto di visualizzazioni. Quindi, come accade sempre con la piattaforma di streaming, è tutto in mano del pubblico e se questa serie sarà apprezzata e vista potrà avere un seguito, alrimenti si concluderà con la prima stagione. Staremo a vedere.

The Gentlemen 2 quando esce su Netflix

Se dovesse essere riconfermata, The Gentlemen 2 potrebbe uscire su Netflix nel 2025.