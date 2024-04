Se Netflix toglie la magia dalle fiabe

The Grimm Variations, Hansel e Gretel

E se le le fiabe non fossero così come le conosciamo? Se Cenerentola e Cappuccetto Rosso fossero le cattive della storia e non le eroine? Netflix ha deciso di provare a rispondere a queste domande ribaltando le trame delle più belle fiabe dei fratelli Grimm. Lo ha fatto con una nuova serie anime dal titolo The Grimm Variations che riscrive alcune delle storie più iconiche del genere fiabesco, da Hansel e Gretel al Pifferaio Magico, da Cenerentola a Gli Elfi e il Calzolaio dando loro un risvolto oscuro, un lato dark che risulta a tratti macabro, a tratti sorprendente. The Grimm Variations è una serie antologica di 6 episodi dove le fiabe non solo vengono raccontate da un punto di vista femminile, quello della sorella più piccola dei Grimm, ma assumono anche toni plumbei, sanguinolenti ma allo stesso tempo profondi e pieni di spunti riflessivi legati all'attualità, mostrando omicidi e femminicidi, violenze sessuali, solitudine, blocco dello scrittore e molto altro ancora. Ma è riuscito il tentativo di Netflix di togliere la magia dalle fiabe e renderle reali, ingiuste, sporche?

The Grimm Variations - La trama

C'era una volta una serie di favole da ogni angolo del pianeta che i fratelli Jacob e Wilhelm hanno raccolto in un libro. Ma non è tutto. Avevano infatti anche una sorella molto più giovane, l'innocente e curiosa Charlotte, a cui volevano un mondo di bene. Un giorno, mentre le raccontavano una fiaba come di consueto, Charlotte chiese loro con un'espressione malinconica in volto: "Credete davvero che vivranno per sempre felici e contenti? Le pagine di "Le fiabe del focolare" di Jacob e Wilhelm Grimm sono ora presentate dalla prospettiva unica di Charlotte, che vede le storie in modo piuttosto diverso dai fratelli e reimmagina le fiabe in una versione più oscura, violenta e priva di ogni tipo di incanto.

Un tentativo di reinventare le fiabe che riesce solo a metà

The Grimm Variations parte dall'idea di riscrivere le fiabe dei fratelli Grimm. Un esercizio di stile molto comune che viene proposto in qualsiasi lezione di scrittura creativa. Solitamente il punto di vista viene fatto spostare sull'antagonista o su un personaggio secondario della storia. Se Cappuccetto Rosso fosse raccontata dal punto di vista del lupo, oppure della nonna, come sarebbe? Così, immedesimandosi nel cattivo, si possono capire le sue intenzioni, imparare a fare un lavoro sui personaggi, scoprire cosa si nasconde nel profondo di chi è considerato malvagio. Ma Netflix, con la serie anime The Grimm Variations Netflix non cambia il punto di vista del racconto ma fa diventare gli eroi, cattivi, distrugge l'incanto delle fiabe a favore della violenza della realtà dandoci modo di vedere come sarebbero le storie che conosciamo fin da piccoli se fossero reali, crude, prive di qualsiasi tipo di magia. Ed è così che Cenerentola diventa un'omicida vendicativa, Cappuccetto Rosso un'assassina del suo lupo e Hansel scopre che Gretel non è mai esistita ma è solo frutto della sua immaginazione per sentirsi meno solo. Ma se alle fiabe togliamo la magia, cosa resta? La realtà e non sempre è bella da vedere, soprattutto in tv dove il pubblico cerca, la maggior parte delle volte, una via di fuga proprio dal mondo reale.

Bisogna dire che The Grimm Variations è un anime che parte da un presupposto interessante ma che riesce solo a tratti. È estremamente deludente l'episodio di Cenerentola, talmente violento e fuori contesto che non permette allo spettatore di creare un legame emotivo con i personaggi e la storia. Un po' meglio Cappuccetto Rosso, ambientata in un futuro dove la tecnologia ha preso il sopravvento sulle emozioni umane e la ragazza dal mantello rosso diventa carnefice e non più vittima. Ma anche qui siamo lontani dal capolavoro.

L'episodio "Gli elfi e il calzolaio": l'unico motivo per vedere questa serie

È solo dal terzo episodio in poi, però, che la serie inizia a prendere piede e ad assumere valore facendo un salto di qualità netto con la storia di Hansel e Gretel che diventa una bellissima storia di formazione. Ma l'episodio più bello di tutti è un altro: quello che reinventa la fiaba "Gli elfi e il calzolaio" che è l'unico motivo per cui vale la pena vedere questa serie. Questa fiaba riscritta, infatti, è un piccolo capolavoro e diventa un meraviglioso e profondissimo scorcio sul mondo della scrittura, su cosa significhi avere il blocco dello scrittore, sul disagio sociale che prova la maggior parte delle persone che lavora con l'intelletto, sulla sindrome dell'impostore che vivono i creativi ogni volta che la loro sicurezza di sé vacilla. Il tutto raccontato con una poetica cupa, vivida, sorprendente e meravigliosa. È solo qui che la serie trova il suo senso.

Dunque, per tirare le somme il consiglio è quello di guardare solo alcuni degli episodi di The Grimm Variations: "Hansel e Gretel", "Gli elfi e il Calzolaio" e "Il Pifferaio Magico". Per il resto, lasciate stare.

Voto: 6,3