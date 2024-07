The Influencer, la nuova serie sudcoreana di Netflix: la trama e quando esce

Su Netflix sta per arrivare una nuova serie sudcoreana di sopravvivenza molto interessante e diversa da quelle già viste finora come The 8 Show, Squid Game o Physical: da 100 a 1. Questa volta, infatti, i concorrenti del survival game sono gli instagrammer, i tiktoker e gli influencer più famosi del Paese e dovranno sfidarsi in gare di sopravvivenza sociale nel reality intitolato "The Influencer". Decine di influencer tra i più popolari della Corea del Sud si sfideranno nell'ultima serie reality originale Netflix co-diretta e prodotta da Lee Jae-seok e Son Soo-jeong.

"Ho pensato che sarebbe stato interessante riunire gli influencer, divisi per algoritmi, in un unico luogo - ha commentato Lee Jae-seok, produttore della serie -. Vedrete i migliori influencer della Corea e vivrete un intrattenimento unico attraverso le grandi dimensioni e le immagini che solo Netflix può offrire, insieme a missioni di sopravvivenza sociale mai viste prima".

Ma come funziona questo nuovo reality, chi sono i partecipanti e quando debutterà su Netflix? Scopriamolo.

The Influencer: la trama

Secondo la sinossi ufficiale della serie, i 77 partecipanti vantano un totale di 120 milioni di follower su piattaforme come YouTube, TikTok, Instagram e AfreecaTV. Dai creator famosi di prima generazione ai TikToker della Gen Z con solide fanbase globali, questi influencer dovranno affrontare diverse sfide per guadagnarsi l'ambito titolo di "miglior influencer".

The Influencer: chi c'è nel cast

Dei 77 partecipanti, al momento conosciamo i nomi di sette influencer:

Xiajiu - Tik Tok - 27,5 milioni di follower.

Jang Geun-seok - Instagram - 645.000 follower.

Risabae - Instagram/YouTube - 883 milioni di follower e 2,23 milioni di abbonati.

Pani Bottle - Instagram/YouTube - 296,5K follower e 2,27 milioni di abbonati.

Jin Yong-jin - Instagram/YouTube - 15,6k follower e 2,68 milioni di abbonati.

Shim Euddeum - Instagram/Youtube - 787k follower e 1,69 milioni di abbonati.

Daedo Library

The Influencer: quando esce su Netflix

Il reality The Influencer debutterà su Netflix ad agosto 2024.