The Killer, su Netflix l'ultimo film di Fincher con Michael Fassbender, trama e quando esce

Sta per arrivare su Netflix The Killer, il nuovo e attesissimo film di David Fincher dopo l'anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. Si tratta di un action thriller con protagonista Michael Fassbender insieme a Tilda Swinton che racconta la storia di un assassino professionista che dovrà affrontare i suoi mandati e i suoi demoni dopo un incarico finito male. Ma cosa sappiamo finora su The Killer e quando uscirà su Netflix? Scopriamolo insieme.

The Killer: la trama

Siamo a Parigi, è notte. L'assassino (Michael Fassbender), un uomo senza nome e in abiti non appariscenti, osserva dal pavimento di un ufficio vuoto, di fronte al lussuoso appartamento del suo obiettivo, con il fucile in mano. Misurato e controllato, compie ogni passo per assicurarsi che il lavoro si svolga in modo impeccabile. Non è così. L'assassino fugge, seguendo il suo rigoroso mantra personale di azione spassionata. Ma i suoi datori di lavoro vogliono cancellarlo. Attaccando la sua casa, disturbano il suo rifugio e, con esso, il suo senso di sé. Questo non lo sopporterà, viaggiando attraverso la Repubblica Dominicana e gli Stati Uniti, eliminando chiunque possa disturbare di nuovo la sua pace faticosamente conquistata.

The Killer: il trailer

The Killer: quando esce su Netlfix

The Killer uscirà su Netflix il 10 novembre 2023.