The Killer, l'action thriller di Netflix è sofisticato ma doveva osare di più

The Killer

David Fincher arriva su Netflix con il suo nuovo film, The Killer, un action thriller attesissimo con un protagonista d'eccezione: Michael Fassbender. Un debutto che segue l'anteprima mondiale della pellicola alla scorsa Mostra del Cinema di Veneiza dove il film di Fincher era stato accolto dalla critica con non molto entusiasmo. Ma andiamo più nel dettaglio.

L'intera narrazione gira attorno a un unico personaggio, quello interpretato da Fassbender, un assassino professionista, metodico, rigoroso, imperturbabile, un uomo che ha un unico scopo nella vita: stare fermo, attendere il momento giusto e premere un grilletto, verso chi non importa perché l'unica cosa che conta è fare il proprio lavoro e farlo bene. La sua routine è maniacale, lucidissima, priva di qualsiasi tipo di emozione o empatia verso gli altri esseri umani. Ma anche il più concentrato, stakanovista ed esperto killer può commettere un errore. Ed è proprio questo che accade al protagonista del film.

The Killer è un film che alterna desccrizione ad azione, lentezza a velocità, silenzi a un repertorio musicale davvero interessante che arricchisce l'intera narrazione e le regala quel dinamismo, colore, ritmo. Sono tanti gli elementi interessanti di questa pellicola prodotta da Netflix, da un'ottima fotografia e regia a una bellissima interpretazione di Fassbender nei panni di un uomo che si impone di restare distaccato nei confronti della vita per non parlare poi dell'eccezionale colonna sonora dove i i The Smiths la fanno da padrone. Nonostante Fincher faccia un ottimo lavoro nell'immedesimazione perfetta nei panni di un personaggio così affascinante e controverso come quello di un sicario professionista che commette un errore e si ritrova a dover fare i conti con le conseguenze del proprio sbaglio, nel complesso, The Killer è un titolo che non convince fino in fondo e che pecca in diversi elementi, primo tra tutti la sceneggiatura che non riesce ad arricchire una trama che, alla fine, risulta piatta.

Questo film, dodicesimo lavoro di Fincher, meritava una storyline più complessa, più profonda e perché no, anche più imprevedibile. Al contrario, vedendo The Killer, si ha la sensazione che questo personaggio, dal potenziale enorme, non sia riuscito a esprimersi fino in fondo, ad avere un'evoluzione, a svelare qualcosa in più su se stesso, sulla sua vita, sul suo presente, sul suo futuro. Forse, era proprio questo l'intento di Fincher, quello di lasciare un velo di mistero e di non detto dietro il grande protagonista del suo film perché dopotutto, un killer, deve vivere allontanandosi dai legami e dalle emozioni ma, magari, con un po' più di contesto e una trama un po' più completa il risultato sarebbe stato migliore.

Così, The Killer, resta un noir sofisticato, per certi versi elegante, ma non eccezionale.

Voto: 6 e mezzo