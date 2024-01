The Magic Order, la nuova serie fantasy Netflix dai fumetti di Mark Millar, quando esce

Dopo Jupiter's Legacy, Jodie il prescelto e Super ladri è in arrivo su Netflix una nuova serie tv ispirata ai fumetti di Mike Millar. Si intitola The Magic Order ed è una serie fantasy che nasce come live-action dell'omonimo fumetto del Millarworld. Continua, così, la collaborazione tra il famoso fumettista e Netflix con una nuova produzione seriale che fa parte dei titoli fantasy più attesi dell'anno. Ma cosa sappiamo finora su The Magic Order e quando uscirà su Netflix? Scopriamolo insieme.

The Magic Order: la trama

Viviamo in un mondo dove non abbiamo mai visto un mostro perché c'è chi ci permette di fare sogni tranquilli. La magia incontra la malavita in "The Magic Order", serie in cui cinque famiglie di maghi impegnate da generazioni a proteggere la nostra realtà devono affrontare un nemico che li sta prendendo di mira una dopo l'altra. Di giorno vivono tra noi e sono i nostri vicini, amici e collaboratori, ma di notte diventano i maghi, gli stregoni e i fattucchieri che ci proteggono dalle forze dell'oscurità, a meno che quest'ultima non riesca a sopraffarli.

The Magic Order: quando esce su Netflix

The Magic Order uscirà su Netflix presumibilmente nel 2024 anche se una data precisa del debutto non è ancora stata rivelata e la serie è attualmente in fase di produzione.