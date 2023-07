The Monkey King: il nuovo film d'animazione di Netflix è pronto ad emozionarvi, il trailer

Preparatevi a conoscere il leggendario Re Scimmia nel nuovo film d'animazione di Netflix, The Monkey King. È più grande e più audace di qualsiasi dio, demone o drago dell'antica Cina ed è il protagonista del nuovo titolo animato della piattaforma di streaming che si presenta come una potente miscela di commedia e azione kung fu ispirata dal moderno maestro del cinema cinese Stephen Chow. The Monkey King ha uno stile di animazione unico nel suo genere che richiama la trama e la dinamica della pittura cinese a pennello, con influenze artistiche delle dinastie Qin e Tang che fanno da sfondo a un avvincente duello di kung fu. Ma The Monkey King è molto più di un esilarante e accattivante duello a colpi di pugni, è un film che risuona profondamente in un universo ricco di emozioni, umorismo e colpi di scena inaspettati, tra cui l'incontro con un Drago eccentrico e fiammeggiante che vuole conquistare il mondo e che porta estro e ferocia nelle sfide che il Re Scimmia deve affrontare per compiere il suo destino. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova storia animata di Netflix? Scopriamolo insieme buttando un occhio al trailer ufficiale di The Monkey King e scoprendo quando potremo trovare questo nuovo film sul catalogo della piattaforma di streaming.

The Monkey King: la trama

The Monkey King è una commedia per famiglie carica d'azione che segue una scimmia e il suo magico bastone da combattimento in un'epica missione per sconfiggere oltre cento demoni, un eccentrico re dragone e il nemico più grande di tutti: l'ego del protagonista! Durante questa missione una ragazzina di un villaggio sfida il suo atteggiamento narcisistico e gli mostra che anche gli atti più insignificanti possono avere grandi conseguenze nel mondo.

The Monkey King: il trailer ufficiale

The Monkey King: quando esce su Netflix

The Monkey King debutterà su Netflix il prossimo 18 agosto 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.