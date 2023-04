The Mother, Jennifer Lopez è una serial killer nel nuovo film Netflix, il trailer

Jennifer Lopez sta per debuttare su Netflix come protagonista di un nuovo thriller d'azione. Si intitola The Mother ed è un film avvincente, girato tra Vancouver e le Canarie, che racconta la storia di una terribile serial killer, interpretata dalla popstar americana. Diretto da Niki Caro, stesso regista del remake live-action di Mulan della Disney, The Mother vede alla sceneggiatura Misha Green, showrunner della serie horror della HBO Lovecraft Country ed è un film pronto a tenere incollati allo schermo con un racconto intenso e pieno di colpi di scena. Ma cosa sappiamo finora sulla trama, sul cast e sulla data di uscita di The Mother? Scopriamolo insieme e diamo uno sguardo al primo trailer del film pubblicato da Netflix.

Qual è la trama di The Mother?

Anni fa, una micidiale assassina è stata costretta a fuggire, cosa che l'ha spinta a rinunciare alla sua unica figlia. Anni dopo, l'assassina tornerà da sua figlia per proteggerla da alcuni uomini estremamente pericolosi.

Chi c'è nel cast di The Mother?

Oltre a Jennifer Lopez il fine vede nel cast altri grandi nomi del mondo dello spettacolo come Joseph Fiennes, Gael Garcia Bernal e Omari Hardwick .

Quando uscirà The Mother su Netflix

The Mother debutterà su Netflix il prossimo 12 maggio 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.