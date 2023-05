The Mother da record su Netflix, in tre giorni 83.7 milioni di ore viste

Jennifer Lopez ha letteralmente conquistato Netflix. Il suo nuovo film d'azione, The Mother si è, infatti, dimostrato fin dal suo debutto un successo senza precedenti e oltre ad aver spazzato via la concorrenza dominando la top 10 dei film più visti sulla piattaforma di streaming, ha anche convinto pubblico e critica portandosi a casa ben 83.7 milioni di ore di visualizzazioni in soli tre giorni dalla sua uscita su Netflix.

Un record per un thriller avvincente che vede come protagonista la popstar americana nei panni di una micidiale assassina che esce allo scoperto per proteggere la figlia che aveva abbandonato anni prima e sbarazzarsi di un gruppo di uomini pericolosi. Una storia adrenalinica che rivoluziona la narrazione cinematografica della maternità e che sembra essere piaciuta proprio a tutti.

The Mother, infatti, ha spopolato non solo in Italia ma anche a livello globale e si stima che negli Stati Uniti sono stati ben 2,8 milioni gli abbonati Netflix che hanno scelto di vedere The Mother nei primi tre giorni dalla sua uscita. Un dato che supera di gran lunga quanto accaduto con titoli molto più popolari come Murder Mystery 2 (2,4 milioni) e Glass Onion (2,6 milioni di account).

Secondo i calcoli di Netflix, The Mother ha ottenuto, nella settimana dall'8 al 14 maggio 2023, ben 83,71 milioni di ore di visualizzazione in soi tre giorni arrivando a posizionarsi al primo posto nella top 10 di 82 Paesi al mondo con 43 milioni di spettatori totali.

E se The Mother ha superato tutta la concorrenza in fatto di film su Netflix, portando anche vecchi film con Jennifer Lopez alla ribalta, come Un amore a 5 stelle attualmente al secondo posto tra i film Netflix più visti in Italia, sul fronte seriale il titolo dominante su Netflix resta La regina Carlotta, con 307 milioni di ore di visualizzazione, che sembra non avere alcuna intenzione di lasciare il suo primo posto nella top 10 ad altre serie tv.