The Night Agent 2, le prime teorie sulla trama (e la verità sul futuro di Peter)

Dopo essere diventata la terza serie Netflix più vista di sempre nella prima settimana di debutto, il titolo più seguito in 93 Paesi al mondo e la serie Netflix del 2023 più apprezzata dal pubblico, The Night Agent è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Riconfermata da Netflix per una seconda stagione in pochissimo tempo, questo spy thriller tratto dal romanzo di Matthew Quirk, sta già facendo immaginare ai fan quale sarà il futuro dell'agente Peter Sutherland dopo il finale della prima stagione di The Night Agent. Ma a darci qualche indizio su cosa dobbiamo aspettarci da The Night Agent 2 è il suo protagonista, l'attore che veste i panni di Peter, Gabriel Basso. Ecco cosa ha svelato in un'intervista a Entertainment Weekly sul futuro del suo personaggio nel capitolo due della serie Netflix.

The Night Agent 2, quale sarà il futuro di Peter?

Alla domanda su come la verità scoperta su suo padre nel finale di The Night Agent 1 possa influenzare la storyline di Peter nel capitolo due della serie Netflix, Basso ha risposto: "Lo riempirà di amarezza nei confronti delle persone che potrebbero averlo ucciso e che lo hanno privato della giustizia perché sarebbe stato processato. Sarebbe bello vedere Peter arrabbiato con quelle persone, e lui ha tutte le capacità per vendicarsi. Legare il concetto di vendetta a ciò che sa di dover fare potrebbe essere bello. Vedrete molte più turbolenze interiori da parte di Peter."

E poi c'è il rapporto con Rose che subirà senza dubbio dei cambiamenti.

"Peter coinvolgerebbe Rose in questa nuova e rischiosa vita da night agent o la terrebbe al di fuori per non metterla a rischio? Egoisticamente, sono sicuro che la vorrebbe accanto a sé, ma sarebbe pericoloso. Bisogna riflettere molto su cosa significhi avere quel lavoro ed essere quella persona in grado di abbandonare tutto e partire. Non si possono avere cose, come la famiglia, che la maggior parte delle persone vorrebbe avere", ha, infine, aggiunto Gabriel.

Quando uscirà The Night Agent 2 su Netflix?

The Night Agent 2 debutterà su Netflix molto probabilmente nel 2024 anche se la data di uscita ufficiale