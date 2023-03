The Night Agent 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

The Night Agent è la nuova serie thriller di Netflix che tutti, ma proprio tutti stanno guardando. A pochissimi giorni dal suo debutto sul catalogo della piattaforma di streaming, avvenuto lo scorso 23 marzo, questo titolo di spionaggio e azione sta accumulando sempre più ore di visualizzazione e sembra proprio che tutti stiano apprezzando la sua trama avvincente e i suoi colpi di scena. Ma ci sarà The Night Agent 2? É previsto un continuo dopo la prima stagione per questa serie tratta dal romanzo di Matthew Quirk? Scopriamolo insieme e, intanto, per chi non dovesse ancora aver visto la serie, ecco un piccolo recap sulla sua trama.

La trama di The Night Agent

The Ngiht Agent è una sofisticata serie thriller d'azione incentrata sul personaggio di un agente dell'FBI di basso livello che lavora nel seminterrato della Casa Bianca con l'incarico di presidiare un telefono che non suona mai finché una sera uno squillo lo proietta in una cospirazione pericolosa e in rapido sviluppo che conduce fino allo Studio Ovale.

The Night Agent 2 ci sarà?

Stando al finale della serie, piuttosto risolto, sembra che Netflix non abbia previsto un continuo per The Night Agent. Alla fine della sua prima stagione, infatti, questa serie porta a termine tutti gli interrogativi lasciando lo spettatore pienamente soddisfatto e rassicurato sul futuro dei personaggi coinvolti nella storia. Da un certo punto di vista sembra che Netflix abbia voluto giocare d'anticipo non sapendo se la serie sarebbe stata accolta bene o meno regalando risoluzione al pubblico ed evitando, così, lamentele sulla trama aperta nel caso di una possibile cancellazione. Però, se gli ascolti di questa serie dovessero continuare a essere così buoni, la piattaforma di streaming potrebbe pensare di portare avanti la storia e di possibilità, nello sviluppo della trama, ce ne sono davvero tante.

Quando esce The Night Agent 2 su Netflix

Per quanto riguarda la data di uscita di The Night Agent 2, nel caso in cui la serie dovesse essere rinnovata, possiamo immaginare possa essere nel 2024.