The Night Agent è la terza serie più vista di sempre su Netflix nella prima settimana di debutto

Successo impressionante per The Night Agent, la nuova serie Netflix che nella prima settimana dal suo debutto ha conquistato il pubblico di tutto il mondo ottenendo un nuovo record. Questo spy thriller tratto dal romanzo omonimo di Matthew Quirk è diventato la terza serie più vista di sempre su Netlix nella prima settimana dalla sua uscita ed entrando nella top 10 Netflix di 93 Paesi al mondo con un totale, finora, di 168,710,000 ore di visualizzazione. Un riconoscimento inaspettato e sicuramente apprezzato dalla piattaforma di streaming che ha puntato molto su questo titolo di dieci episodi che vede Gabriel Basso nei panni di Peter, un agente dell'FBI di basso livello che lavora nel seminterrato della Casa Bianca con l'incarico di presidiare un telefono che non suona mai finché una sera uno squillo lo proietta in una cospirazione pericolosa e in rapido sviluppo che conduce fino allo Studio Ovale.

Il segreto del successo di The Night Agent

Il segreto del successo di The Night Agent sta tutto nella qualità della sua sceneggiatura e in una trama talmente avvincente che è impossibile fermarsi al primo episodio, anche se non si è amanti del genere thriller d'azione. Questa serie, infatti, porta avanti diversi piani narrativi tutti legati tra loro che danno spazio a ognuno dei personaggi, dai principali ai secondari, di esprimersi, evolversi e farsi conoscere dal pubblico nei loro pregi e difetti.

Tanti i colpi di scena e tante le scene d'azione di questa serie che tiene sempre alta l'adrenalina e la curiosità di scoprire qual è la verità. E, in più, The Night Agent ha il grandissimo pregio di ricordarci una delle serie di spionaggio più belle di sempre, Alias, motivo in più per guardarla e amarla.