The Night Agent entra nella top 10 delle serie Netflix più viste di sempre

515,570,000 ore di visualizzazione rendono The Night Agent una delle 10 serie Netflix più popolari di sempre. Lo spy thriller tratto dal romanzo omonimo di Matthew Quirk ha conquistato il nono posto tra le 10 serie Netflix più viste di sempre battendo anche un grande successo targato Shonda Rhimes come Inventing Anna. Questa serie, che ha saputo conquistare il pubblico di tutto il mondo fin dalla prima settimana di debutto grazie al suo essere sofisticata, ben scritta ed estremamente coinvolgente, non solo si è aggiudicata una seconda stagione dopo pochissimo dall'uscita della prima ma è anche stata eletta come terza serie Netflix più vista nella prima settimana dal debutto per poi diventare nella top 10 delle serie più popolari della piattaforma di streaming. Un riconoscimento dietro l'altro per questo titolo che, con la storia di un semplice agente dell'FBI che riceve una telefonata che gli cambia la vita, ha dimostrato che gli spy thriller d'azione sono un genere di racconto in via d'espansione e che possono concorrere alla pari di altri generi più popolari come le serie romantiche, i thriller psicologici o gli acclamatissimi k-drama.

The Night Agent, le anticipazioni sulla seconda stagione

Dopo l'annuncio del rinnovo di The Night Agent per una seconda stagione sono iniziate a girare le prime teorie sulla trama del capitolo due della serie Netflix. A dare, però, i primi indizi su quale sarà il futuro di Peter è lo stesso attore che lo interpreta, Gabriel Basso che ha fatto intendere che i prossimi episodi di The Night Agent 2 vedranno Peter alle prese con le conseguenze della verità su suo padre scoperta nel finale della prima stagione.

"Peter avrà un forte amarezza nei confronti delle persone che potrebbero averlo ucciso e che lo hanno privato della giustizia perché sarebbe stato processato. Sarebbe bello vedere Peter arrabbiato con quelle persone, e lui ha tutte le capacità per vendicarsi. Legare il concetto di vendetta a ciò che sa di dover fare potrebbe essere bello. Vedrete molte più turbolenze interiori da parte di Peter." E per quanto riguarda la sua relazione con Rose, Basso, ha rivelato: "Peter coinvolgerà Rose in questa nuova e rischiosa vita da night agent o la terrà al di fuori per non metterla a rischio? Egoisticamente, sono sicuro che la vorrebbe accanto a sé, ma sarebbe pericoloso. Bisogna riflettere molto su cosa significhi avere quel lavoro ed essere quella persona in grado di abbandonare tutto e partire. Non si possono avere cose, come la famiglia, che la maggior parte delle persone vorrebbe avere".

The Night Agent 2, quando su Netflix

The Night Agent 2 debutterà su Netflix molto probabilmente nel 2024 anche se la data di uscita ufficiale.