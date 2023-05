The Nurse, tutto sulla serie Netflix che tutti stanno guardando

Su Netflix è arrivata una nuova serie miniserie di quattro episodi tra il drammatico e il thriller che sembra proprio stia già conquistando tutti. Si intitola The Nurse ed è una serie danese che è attualmente seconda nella top 10 delle serie più vista del momento. Sulla scia del successo di The Good Nurse, questa serie, tratta dall'omonimo romanzo di Kristian Corfixen, sembra intenzionata a diventare uno dei titoli Netflix sul tema "infermieri killer" più apprezzati dal pubblico. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire di cosa parla e perché tutti la stanno guardando su Netflix.

La trama di The Nurse

Una mattina di marzo del 2015 la polizia danese riceve una telefonata da un'infermiera dell'ospedale Nykøbing Falster. La donna sospetta che una collega abbia ucciso di proposito alcuni pazienti e teme che sia appena successo di nuovo. In poco tempo si apre un caso di omicidio mai visto prima nella storia legale danese. Vari colleghi raccontano alla polizia di aver sospettato che l'infermiera avvelenasse i pazienti e alcuni di loro affermano persino di aver nutrito lo stesso sospetto per vari anni. Ma perché nessuno ha reagito? E dove sono le prove? "L'infermiera" è ispirata alla storia vera dell'infermiera danese Christina Aistrup Hansen, condannata a dodici anni per quattro tentati omicidi nel 2017.

Perché tutti stanno guardando The Nurse su Netflix

Non è la prima volta che un medical drama dai toni del thriller riesce a farsi strada nel vastissimo catalogo Netflix. Era già successo con il racconto della storia dell'infermiere killer Charlie Cullen, che sia con una docu-serie che con il film con Jessica Chestain aveva conquistato tutti arrivando in cima alle top 10 di Netflix. Anche questa volta, la serie danese The Nurse, se pur la sua trama sia molto simile a quella de L'infermiere killer, ha attirato a sé tantissimi spettatori finendo al secondo posto delle serie più viste del momento, dietro solo il gran finale de L'estate in cui imparammo a volare. A rendere così attraenti queste storie a metà tra il medical drama e il thriller è proprio il fatto di essere storie reali e realistiche, vicine a ciò che accade spesso nella realtà. In più, quel pizzico di macabro, di terrore, di ansia tipico di storie su assassini affascina sempre, così come l'indagine psicologica di persone che, per qualche piccolo ingranaggio rotto, passano dall'essere persone normali al diventare assassini.