The Perfect Couple, la miniserie crime con Nicole Kidman: il trailer e quando esce

Dopo il successo della commedia romantica A Family Affair, Nicole Kidman torna su Netflix con una nuova miniserie crime in cui è protagonista. Si intitola The Perfect Couple ed è un titolo crime che racconta, in sei episodi, la storia di un cadavere trovato sulla spiaggia e la conseguente indagine per la ricerca dell'assassino. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire qualcosa in più su questo nuovo titolo di punta della piattaforma di streaming.

The Perfect Couple: la trama

Amelia Sacks sta per sposare l'erede di una delle famiglie più ricche di Nantucket. La futura suocera è la nota scrittrice di romanzi Greer Garrison Winbury, che non nasconde la sua disapprovazione ma non bada a spese per organizzare quello che si preannuncia come il matrimonio più importante della stagione. Ma quando sulla spiaggia appare un cadavere e vengono svelati alcuni segreti, si mette in moto un'indagine che sembra essere uscita dalle pagine di uno dei libri dell'autrice e, improvvisamente, tutti sono sospettati.

The Perfect Couple: il cast

Nicole Kidman (A Family Affair, A proposito dei Ricardo) è Greer Garrison Winbury, la madre dello sposo.

Liev Schreiber (Ray Donovan, Asteroid City) è Tag Winbury, il padre dello sposo.

Eve Hewson (Flora and Son, Bad Sisters) è Amelia Sacks, la sposa.

Billy Howle (In nome del cielo, The Serpent) è Benji Winbury, lo sposo.

Dakota Fanning (C'era una volta a... Hollywood e il film The Equalizer 3 - Senza tregua) è Abby Winbury, la cognata.

Meghann Fahy (The White Lotus, The Bold Type) è Merritt Monaco, la migliore amica della sposa.

Ishaan Khattar (Al di là delle nuvole, Il ragazzo giustoy) è Shooter Dival, il migliore amico dello sposo.

Jack Reynor (Midsommar - Il villaggio dei dannati, The Peripheral) è Thomas Winbury, il fratello dello sposo.

Sam Nivola (Maestro, Rumore bianco) è Will Winbury, il fratello dello sposo.

Mia Isaac (Not Okay, Black Cake) è Chloe Carter, la figlia del capo della polizia.

Donna Lynne Champlin (Crazy Ex Girlfriend, The First Lady) è Nikki Henry, la detective.

Isabelle Adjani ha il ruolo ricorrente di Isabel Nallet, l'amica di famiglia.

The Perfect Couple: il trailer

The Perfect Couple: quando esce su Netflix

La miniserie The Perfect Couple arriva su Netflix il 5 settembre 2024.