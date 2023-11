The Railway Men, la serie Netflix sul più grave disastro chimico della storia, trama e quando esce

Netflix sta per lanciare una nuova miniserie thriller di quattro puntate ispirata alla storia vera della tragedia del gas di Bhopal del 1984 che provocò in India migliaia di morti diventando il peggiore disastro per fuga di sostanze chimiche della storia. Questa serie, in lingua hindi, è stata creata da Shiv Rawail e prodotta dalla YRF Entertainment, con Aditya Chopra, Uday Chopra, Yogendra Mogre, Jonathan Reiman e Akshaye Widhani come produttori esecutivi. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa miniserie e quando debutterà su Netflix? Scopriamolo insieme.

The Railway Men: la trama

La trama di The Railway Men è incentrata sugli eroi "non celebrati" della tragedia del gas di Bhopal del 1984, quando una nube mortale di gas tossico fuoriuscì da un impianto di pesticidi americano, causando la morte e il ferimento di migliaia di persone innocenti.

The Railway Men: la storia vera del disastro di Bhopal che ha ispirato la serie Netflix

Era il 3 dicembre del 1984 quando si verificò, in India, uno dei peggiori incidenti chimici della storia con la fuoriuscita di gas tossici nell'aria che provocarono migliaia di morti e feriti. Lo stabilimento chimico della Union Carbide nella città di Bhopel, specializzato nella produzione di insetticidi, ebbe un malfunzionamento che portò alla fuoriuscita nell'atmosfera di 40 tonnellate di isocianato di metile, un composto estretamente tossico. Moltissime persone, oltre 2mila, morirono la stessa notte del disastro mentre cercavano di fuggire dall'area colpita dalla nube di gas, e tante altre, almeno decine di migliaia, persero la vita nei mesi successivi per gli effetti dell'avvelenamento.

A perdere la vita, in totale, a causa di questa tragedia sono state circa 15-20 000 vittime rendendolo, quello di Bhopal, il più grave incidente da fuga di sostanze chimiche mai avvenuto.

The Railway Men: il trailer

The Railway Men: quando esce su Netflix

The Railway Men debutterà su Netflxi il 18 novembre 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.