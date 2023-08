The Rats: tutto quello che sappiamo sullo spin-off di The Witcher

Mentre la terza stagione di The Witcher era in fase di produzione, Netflix aveva già iniziato in sordina lo sviluppo di The Rats, una nuova serie prequel incentrata su un gruppo di rinnegati adolescenti che sono poi stati introdotti alla fine della terza stagione del fantasy ispirato ai romanzi di Andrzej Sapkowski. The Rats, infatti, è la nuova serie è creata dalla scrittrice di The Witcher Haily Hall, che funge anche da showrunner della serie e sarà aiutata anche da Mairzee Almas, che precedentemente aveva già lavorato come regista di Shadow and Bone e The Sandman, e che sarà regista di un numero imprecisato di episodi. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo finora su The Rats.

The Rats: la trama

La trama di The Rats non si basa su nessun libro della saga di The Witcher dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, ma prende i personaggi e crea una propria storia per loro prima dell'incontro con Ciri alla fine della terza stagione della serie.

La logline recita così: "Sei ladri adolescenti devono fare affidamento sulle loro abilità criminali mentre pianificano il più grande colpo della loro carriera contro il più pericoloso giro di criminalità del regno".

Chi c'è nel cast di The Rats

La banda di adolescenti criminali chiamata The Rats è composta da Giselher, Mistle, Kayleigh, Iskra, Reef e Asse. Sono interpretati rispettivamente da Ben Radcliffe, Christelle Elwin, Fabian McCallum, Aggy K. Adams, Juliette Alexandra e Connor Crawford. Tutti hanno fatto la loro prima apparizione in The Witcher 3 e riprenderanno i loro ruoli in questo spin-off. Inoltre, la star del cinema d'azione degli anni '80 e '90 Dolph Lundgren è stato scritturato per interpretare uno spietato stregone della Scuola del Gatto chiamato Brehen. Il cast di The Rats comprende anche Deoudone van der Merwe, Warren Masemola, Stevel Marc, Max Boast e Daniela Norman.

Qual è la data di uscita di Netflix per The Rats?

Netflix non ha ancora annunciato ufficialmente la serie, anche se molte informazioni sono già trapelate, né tantomeno la sua data di uscita, ma a giudicare da ciò che sappiamo finora, The Rats tra l'inizio e la metà del 2024, sicuramente prima della quarta stagione di The Witcher.