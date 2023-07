The Residence: grande attesa per la nuova serie Netflix di Shonda Rhimes, ma quando esce?

Partendo dal libro di Kate Andersen Brower The Residence: Inside the Private World of the White House, lo showrunner Paul William Davies (Scandal, For the People) porterà su Netflix una storia completamente nuova che porta in vita un giallo con delitto senza precedenti. Si tratta di The Residence una nuova miniserie Netflix di genere murder mystery che sarà prodotta niente meno che da Shonda Rhimes e Betsy Beers. Netflix ha annunciato di aver acquisito i diritti del libro di Kate Anderson Brower nel luglio 2018 e nel marzo 2022 ha dichiarato di voler procedere con l'adattamento della serie. Così, The Residence è diventato uno dei titoli Netflix più attesi del prossimo anno e si aggiungerà all'elenco di serie di Shondaland su Netflix, che comprende il period drama di successo Bridgerton, pronto a tornare con la sua terza stagione, il suo spinoff La regina Carlotta e la serie limitata Inventing Anna. Ma cosa sappiao finora su The Residence e quando uscirà su Netflix? Scopriamolo insieme.

The Residence: la trama

132 stanze, 157 sospetti, un cadavere, un detective estremamente eccentrico e una cena di Stato disastrosa. The Residence è un giallo strampalato ambientato nei piani alti, in quelli bassi e nei corridoi della Casa Bianca, tra l'eclettico staff della residenza più famosa del mondo.

Da quanti episodi sarà composta The Residence

Netflix ha confermato che The Residence sarà composta da otto episodi di circa 60 minuti ciascuno. La serie è considerata come "mini-serie", quindi non ci sarà una seconda stagione ma la storia si concluderà in un unico blocco di episodi.

The Residence: a che punto siamo con le riprese

La maggior parte delle riprese di The Residence si è svolta durante i primi mesi del 2023, partendo da gennaio. La fine delle riprese era prevista per settembre 2023 ma a causa dello sciopero in corso della WGA e della SAG-AFTRA, la produzione è stata ritardata. Al momento non si sa quando riprenderà.

Quando esce The Residence su Netflix

The Residence debutterà su Netlfix nel 2024.