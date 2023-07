The Sandman 2, interrotte le riprese della nuova stagione, ecco perché

Brutte notizie per i fan di The Sandman, la serie Netflix ispirata ai fumetti di Neil Gaiman che è stata costretta a interrompere bruscamente le riprese della seconda stagione. Debuttata su Netflix nell'estate del 2022, The Sandman ci ha fatto letteralmente sognare con l'affascinante storia di Morfeo, il re dei sogni e dei suoi fratelli Morte, Desiderio, Disperazione, Distruzione, Destino e Delirio al punto da non vedere l'ora di scoprire cosa accadrà a questi incredibili personaggi nella seconda stagione della serie, attualmente in fase di filming, almeno finora. Perché le riprese di The Sandman 2, purtroppo, sono state appena bloccate a causa dello sciopero degli sceneggiatori che sta bloccando la maggior parte delle produzioni tv negli Stati Uniti, The Sandman compreso.

Dopo un solo mese di riprese, dunque, The Sandman 2 è stata costretta a fare un passo indietro e fermare le riprese dei nuovi episodi la cui uscita su Netflix, a questo punto, slitterà.

Cosa sappiamo finora su The Sandman 2?

A che punto eravamo con le riprese di The Sandman 2

Dalla fine di giugno, la produzione di The Sandman era iniziata ed erano stati fatti avvistamenti del cast in alcune località del Regno Unito. Gli attori della serie, inoltre, erano stati avvistati recentemente in un cimitero mentre giravano alcune scene del capitolo due della serie che hanno confermato un nuovo ingresso nel cast di The Sandman 2: quello dell'attrice Indya Moore.

MY GOD THE SCARF FROM KINDLY ONES AAAAAAAAAAAAAAAA #TheSandman pic.twitter.com/xZTsKmiRFu — ?Del? SANDMAN STRIKE ACTION ERA? (@deloftheendless) July 6, 2023

Inoltre, nelle scorse settimane, si sono aperti i casting anche per altri personaggi non ancora introdotti nella serie, le divinità norrene di Thor, Odino, Loki, Re Auberon e la Regina Titania.

Secondo i programmi, The Sandman 2 sarebbe dovuta essere girata in due blocchi separati. Il primo tra giugno e ottobre 2023 e il secondo da gennario 2024 fino ad aprile dello stesso anno. Purtroppo, però, questi piani sono stati messi a repentaglio dallo sciopero SAG-AFTRA che posticiperà gran parte della produzione di The Sandman.

E ad annunciare il blocco della produzione di The Sandman 2 è stato proprio Neil Gaiman che ha specificato:

"Lo sciopero della SAG-AFTRA è iniziato. The Sandman ha smesso di girare completamente, insieme a tutto il resto che stava scricchiolando senza scrittori. Spero che l'AMPTP si ravveda e torni al tavolo con gli attori e gli sceneggiatori. A questo punto non ho motivo di pensare che lo faranno".

La serie famtasy Netflix, dunque, si aggiunge a tante altre produzioni bloccate da questo sciopero come Stranger Things e Cobra Kai.

Quando uscirà The Sandman 2 su Netflix?

Non abbiamo ancora una data di uscita esatta di The Sandman 2 ma possiamo immaginare di trovare su Netflix, la prima parte degli episodi, verso la fine del 2024.