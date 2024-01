The Sense: un nuovo k-drama horror in arrivo su Netflix

Sta per arrivare su Netflix un nuovo k-drama horror. Si intitola The Sense ed è una serie sudcoreana dai toni dark diretta da Lee Jung Heum, già regista della serie Netflix Inspector Koo, e attualmente in fase di sviluppo. Tre gli attori del cast già confermati e una sceneggiatura attualmente in fase di revisione. Ma di cosa parla The Sense e quando possiamo aspettarci di trovarla su Netflix? Scopriamolo insieme.

The Sense: la trama

Secondo la sinossi ufficiale, The Sense racconta la storia di un gruppo di studenti di un liceo cattolico che possono vedere, sentire e parlare con gli spiriti. La storia inizia quando uno spirito malvagio si risveglia per la prima volta dopo 10 anni. Spetta agli studenti della Shinyoung Catholic High School e al loro eccentrico insegnante provare a catturare questo spirito problematico.

The Sense: chi c'è nel cast

Finora sono stati confermati solo tre membri del cast di The Sense e sono tutti volti nuovi per Netflix. Iniziamo con Han Ye Ri che avrà il ruolo da protagonista, attualmente ancora senza nome. L'attrice non ha ancora recitato per un originale Netflix ma è nota per aver preso parte a k-drama Hometown, The Nokdu Flower, Age of Youth e My Unfamiliar Family.

Poi c'è Kim Yo Han, scritturato per un ruolo da protagonista maschile. Il membro del gruppo K-pop WEi ha già recitato in alcuni k-drama, ma farà il suo debutto su Netflix con The Sense.

E, infine, Shin Shi Ah è stata scritturata, anche lei per un ruolo da protagonista. New entry nel mondo della recitazione, Shi Ah ha avuto poche esperienze da attrice come quella in My Darling Boyfriend.

The Sense: quando esce su Netflix

Da quanto confermato dal responsabile della produzione di k-drama Netflix, la sceneggiatura di The Sense è attualmente in fase di revisione e secondo i piani dovrebbe arrivare su Netflix entro la fine del 2024.