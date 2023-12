The Trust, il nuovo esperimento sociale di Netflix (più folle di Squid Game)

Netflix sta per lanciare un nuovo esperimento sociale, forse il più folle mai realizzato (peggio di Squid Game La Sfida). Si intitol The Trust: riuscirai a fidarti? ed è un reality di 8 episodi che vedrà undici sconosciuti alle prese con un'avventura che metterà in crisi i loro valori, il loro credo e il loro concetto di giusto e sbagliato. Di cosa si tratta e come funzionerà questo nuovo game di Netflix? Scopriamolo insieme e la data di uscita non è poi così lontana.

The Trust: come funziona il nuovo esperimento sociale di Netflix

Undici sconosciuti ricevono 250.000 dollari da dividere equamente. Prenderanno la parte che gli spetta oppure cercheranno di escludersi a vicenda, attratti dalla possibilità di tenere più denaro per sé? La natura umana è sottoposta a una prova estrema mentre l'avidità e la diffidenza minacciano di distruggere anche le relazioni più solide. In questo gioco tutti entrano da vincitori e tutti possono uscirne come tali se decidono di condividere.

The Trust: il trailer

The Trust: quando esce su Netflix

The Trust debutterà su Netflix il prossimo 10 gennaio 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

