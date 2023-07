Che fine ha fatto The Watcher 2?

Ha attirato l'attenzione di tutti con la sua incredibile trama tratta da una storia vera. È diventata dopo pochissimo tempo dal suo debutto una delle serie thriller più seguite, apprezzate e performanti della piattaforma di streaming e, nonostante fosse stata pensata per finire in una sola stagione, la sua popolarità ha spinto Netflix a ordinare un nuovo capitolo di serie. Parliamo di The Watcher, il titolo Netflix di Ryan Murphy che ha raccontato sul piccolo schermo di Netflix la storia dello stalker realmente esistito e non ancora identificato della casa maledetta al Boulevard 657. Ma ora c'è solo una domanda che i tanti fan di Ryan Murphy si stanno facendo: "Quando esce The Watcher 2?", e questo articolo è proprio per tutti quelli che sono in attesa del secondo capitolo del thriller che ha tenuto milioni di persone incollate alle schermo. Anche se basata su una storia vera, The Watcher ha saputo creare un mondo a sé con personaggi splendidamente caratterizzati e una storia da lasciare a bocca aperta in ogni minuto. Ma cosa ci aspetta con la seconda stagione di The Watcher? Verrà svelata l'identità dell'Osservatore e quando usciranno i nuovi episodi di una delle serie Netflix più belle dello scorso anno? Scopriamolo insieme.

The Watcher 2, da dove ripartirà la serie

La prima stagione di The Watcher si è conclusa con il trasloco di Dean (Bobby Cannavale) e Nora (Naomi Watts) dalla casa "maledetta" al Boulevard 657 ma questo non ha fermato il watcher dal continuare a mandare lettere minacciose ai nuovi inquilini della casa. Inoltre, anche se Dean è tornato alla sua vita a New York e ha promesso alla moglie, dopo una lunga terapia, di aver smesso di essere ossessionato da quella casa e dal sua stalker, è tornato davanti alla villa al Boulevard 657 pronto a tornare a indagare sulla vera identità dell'uomo misterioso che l'ha perseguitato. Sono molte, però, le domande senza risposte lasciate a fine stagione e pronte per essere affrontate nel nuovo capitolo di serie.

The Watcher 2, il grande mistero da svelare

Anche se ci ha provato in tutti i modi, Dean non è riuscito a svelare l'identità dello stalker della casa al Boulevard 657. Quindi il più grande mistero da svelare nella nuova stagione di The Watcher è proprio chi è lo stalker, quale dei vicini di casa è il vero Osservatore misterioso e, sarà compito di Dean farlo ma, in questa nuova stagione della serie, dovrà farlo da solo, in segreto da sua moglie a cui sta mentento e senza più l'aiuto di Theodora che lo aveva accompagnato nelle indagini ma che, purtroppo, è morta a fine stagione. Ma chi potrebbe essere l'Osservatore? Finora tra i sospettati c'è probabilmente uno studente di Roger Kaplan, il professore di inglese in pensione che aveva creato il compito di scuole "Ode a una casa" che avrebbe ispirato l'Osservatore, forse un suo alunno adesso cresciuto, a scrivere lettere ossessive verso la villa al Boulevard 657. E poi c'è William Webster, detto Bill, uno dei personaggi più misteriosi della serie scoperto da Dean e Nora mentre accedeva al tunnel segreto della casa. Inoltre, Bill ha finto di essere John Graff, l'ex proprietario della casa, davanti a Dean durante i lavori di ristrutturazione della casa. Resta da capire se sia solo un preoccupato conservatore come Pearl (Mia Farrow) e Jasper Winslow (Terry Kinney) o se sia proprio lui il cosiddetto Watcher.

Che piega prenderà The Watcher 2?

Stando al finale di The Watcher 1 sembra proprio che questa serie sia destinata a prendere una piega ancora più dark nella sua seconda stagione. Dean, che all'inizio era un uomo sereno si è trasformato in una persona ossessionata da una casa che non riesce più ad andare avanti con la sua vita. Dopo essere stato vittima dello stalking, egli stesso inizia a violare molti limiti quando inizia a scrivere ai suoi vicini come l'Osservatore per cercare vendetta. È molto probabile, quindi, che nella seconda stagione Dean diventi la fonte di terrore per gli occupanti della casa di Boulevard 657. La possibilità che Dean diventi l'Osservatore, teoria di molti fan della serie, è sia reale quanto spaventosa.

Quando esce The Watcher 2 su Netflix

Netflix non ha ancora chiarito quando potrebbe debuttare la seconda stagione di The Watcher ma si spera che il nuovo capitolo di serie uscirà tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.