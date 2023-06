The Witcher 2 come finiva? Il recap in attesa dei nuovi episodi

The Witcher sta per tornare su Netflix con il suo terzo capitolo pronto a portare avanti il racconto della storia di Geralt Di Rivia ispirato alla saga di romanzi fantasy dell'autore polacco Andrzej Sapkowski. Tante novità, nuove avventure e diversi colpi di scena sono pronti a sorprendere i fan di questa serie fantasy tra le più amate di Netflix, ma prima di rituffarci in questa storia, facciamo un passo indietro per ricordarci come ci eravamo lasciati alla fine di The Witcher 2.

La trama di The Witcher 3

Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente fanno a gara per catturare Ciri di Cintra, Geralt cerca di nasconderla, determinato a proteggere la famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata di insegnare la magia a Ciri, Yennefer li conduce verso la fortezza di Aretuza, un luogo protetto in cui sperano di scoprire di più sui poteri inutilizzati della ragazza. Invece si rendono conto di essere giunti in un campo di battaglia, devastato dalla corruzione politica, dalla magia nera e dai tradimenti. Insieme dovranno difendersi e tentare il tutto per tutto o rischiare di perdersi di vista per sempre.

Come finiva The Witcher 2

La seconda stagione di The Witcher si è focalizzata sulla storia dell'impero di Nilfgaard e nello specifico sulla trama legata alla maga Fringilla e il ritorno del generale Cahir che compare nei sogni di Ciri e la ossessiona. Sia la maga che Cahir hanno lo stesso obiettivo che è quello di compiacere l'imperatore Fiamma Bianca Emhyr var Emreis, un personaggio che per tutta la seconda stagione di The Witcher resta un grande mistero in quanto lo spettatore non lo vede mai anche se sente sempre il suo nome e vede che tutti temono questa figura. Nella scena finale di The Witcher 2 scopriamo che Fiamma Bianca altro non è che il padre di Cirilla che si diceva morto. Una cosa, però, resta ancora un mistero e cioè com'è possibile che l'imperatore di Nilfgaard sia il padre della ragazza.

Quando esce The Witcher 3 su Netflix

I primi cinque episodi di The Witcher 3 debutteranno su Netflix il 29 giugno 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.