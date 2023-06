The Witcher 3, parte 2: quando escono gli ultimi 3 episodi su Netflix

È appena uscito su Netflix con i primi cinque episodi della sua terza stagione pronti a lasciare tutti senza fiato. Parliamo di The Witcher che ha fatto il suo debutto su Netflxi con il terzo capitolo di serie ed è pronto a raccontare nuovi risvolti della vita e delle avventure di Gerlat di Rivia. Ma anche se la nuova stagione della serie fantasy tratta dai romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski. è uscita solo oggi, in tantissimi si stanno già chiedendo quando debutteranno, invece, gli ultimi tre episodi di questa stagione che dirà addio al suo grande protagonista, Henry Cavill che, nei prossimi capitoli di The Witcher lascerà che un nuovo attore dia il suo volto a questo amatissimo personaggio: Liam Hemsworth. Quando uscirà The Witcher 3, parte 2? Scopriamolo insieme.

La trama di The Witcher 3

Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente fanno a gara per catturare Ciri di Cintra, Geralt cerca di nasconderla, determinato a proteggere la famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata di insegnare la magia a Ciri, Yennefer li conduce verso la fortezza di Aretuza, un luogo protetto in cui sperano di scoprire di più sui poteri inutilizzati della ragazza. Invece si rendono conto di essere giunti in un campo di battaglia, devastato dalla corruzione politica, dalla magia nera e dai tradimenti. Insieme dovranno difendersi e tentare il tutto per tutto o rischiare di perdersi di vista per sempre.

Il trailer ufficiale di The Witcher 3

Quando esce The Witcher 3, parte 2 su Netflix?

GLi ultimi 3 episodi di The Witcher 3 debutteranno su Netflix il prossimo 27 luglio 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.