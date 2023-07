The Witcher che senso avrà dopo questa terza stagione?

The Witcher 3

La parola fine per The Witcher? Bella domanda questa, l’addio di Henry Cavill avrà sicuramente un impatto e se dovessi scommettere i canonici 5 euro, scommetterei sulla chiusura della serie dopo la prossima (molto deludente prevedo) stagione. Cavill se n’è andato, le malelingue dicono abbagliato dalla luce di Superman poi morto subito in fase produttiva, gli altri dalla difficoltà di confrontarsi con Netflix, che riduceva costi, idee, che si allontanava dal materiale d’origine. Questo finale di terza stagione è scoppiettante, ricco di colpi di scena, ma soprattutto di tradimenti, di personaggi che si allontanano da ciò che pensavamo di loro e della loro natura. Soprattutto, lo Strigo si scopre molto meno invincibile, molto meno perfetto di quanto pensava, questa volta a causa di un nuovo nemico, che lo costringerà a rivedere la propria concezione di sé. Poi c’è Ciri, persa in un oblio che strizza l’occhio alle Sacre Scritture della Bibbia, al viaggio interiore della Mitologia dei Nativi indiani, alla loro “strada nera”. Jennefer dei tre protagonisti è quella chiamata ad assumersi responsabilità più pratiche, meno prosaiche, verso una Confraternita squassata dall’interno da complotti, divisioni, dalla volontà di singoli innamorati del potere e della conquista. Non ci sono buoni, non ci sono forse neppure veramente dei cattivi ma la pura e semplice incompatibilità di intenti e forse questa è la cosa migliore che The Witcher ha saputo donarci in queste tre stagioni.

Un addio che costerà carissimo

The Witcher non sarà mai più la stessa senza Henry Cavill. Questo finale lo rende palese, così come il fatto che le sue doti di attore sono state sottostimate in modo netto, a causa dello stesso problema che hanno conosciuto altri attori in precedenza: è bellissimo. Lo Strigo con lui è diventato il nuovo Cavaliere Errante, unito allo Straniero Senza Nome, ai solitari spadaccini che fecero la fortuna di Kurosawa o Kazuo Koike, di fatto ha molto più del dramma asiatico di cappa e spada che di quello europeo. Questo arricchito dal folklore che il suo autore, Andrzej Sapkowski, nell’universo videoludico ha connesso alle leggende dell’Est, non alle creature che già conoscevamo in precedenti universi narrativi. Cavill ha saputo creare un antieroe dilaniato da un’emotività che non sa controllare, che teme e allo stesso tempo abbraccia perché, di base, odia essere quello che è. Solo in Ciri, in una creatura dannata e sola come lui, trova una motivazione oltre sé stesso, qualcuno da proteggere, ergo un motivo per cui non vergognarsi della sua essenza di uccisore, di macchina di morte a metà tra questo e l’altro mondo. Poi naturalmente c’è Jennefer, in teoria quella più “normale”, integrata in un sistema di potere solido e fatto di tradizione, nei fatti forse la più disgraziata perché inseguita da sensi di colpa, costretta a ricoprire un ruolo decisivo in un mondo barbaro, mortale ed in cui impara che non può fidarsi di nessuno. Il paradosso è che questa stagione l’ha costretta a fare i conti con la sua capacità di tradire la fiducia e la necessità di riconquistarla. In lei si agita in concetto di ambiguità morale più di ogni altro.

Una serie che forse abbiamo maltrattato in passato

Ma alla fine che mondo è quello di The Witcher? La serie Blood Origin ha cercato di darci una spiegazione sulla sua genesi, il risultato è stato molto più positivo di quanto una certa critica abbia valutato. Di certo questo è un mondo che ci assomiglia, descritto seguendo l’importante lezione su giochi di potere e mancanza di giustizia terrena che a suo tempo il Trono di Spade ci aveva donato. Ovvio che il paragone tra le due sia impossibile in termini narrativi, qualitativi e di complessità. Tuttavia, se uno allarga lo sguardo, se si imbatte in Gli Anelli del Potere, La Ruota del Tempo, Carnival Row, Cursed, American Gods, si rende conto che forse è il genere fantasy a rappresentare una grossa incognita per il sistema produttivo attuale della serialità. A parte Tenebre e Ossa e il vasto mondo dell’animazione, il resto è un elenco di delusioni. Il che forse ci porterà a rivalutare questo tre stagioni, andate avanti in crescendo, con questa terza la più equilibrata, anche la più audace come trama, svolte, epiloghi di alcuni personaggi e deviazione di altri. Chi proseguirà senza Cavill è difficile da prevedere, Liam Hemsworth non ha lo stesso carisma, physique du role, presenza, pur essendo paradossalmente un attore sicuramente migliore. Ma spesso non si parla di attori migliori o peggiori ma di più o meno adatti. Comunque vada è esemplificativo dei tempi assurdi in cui viviamo, dove ormai fidelizzarsi è vietato perché un domani tutto può finire, con buona pace del concetto di coerenza e di rispetto per il proprio pubblico. E questa è una realtà che neppure lo Strigo ha potuto combattere e sconfiggere.