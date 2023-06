Conto alla rovescia per The Witcher 3, cosa aspettarsi dai nuovi episodi

Cresce l'attesa per la nuova stagione di The Witcher, la serie fantasy di Netflix che per anni ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori con le avventure soprannaturali di Geralt di Rivia. The Witcher 3 sta per tornare su Netflix con una stagione piena di sorprese e novità. Ma cosa sappiamo finora su The Witcher 3? Cosa dobbiamo aspettarci da questa stagione e quali sono tutte le anticipazioni sui nuovi episodi? Scopriamolo insieme.

The Witcher 3: tutte le anticipazioni

Prima di tutto bisogna chiarire la cosa più importante di tutte: The Witcher 3 sarà l'ultima stagione in cui vedremo Henry Cavill nei panni del grande protagonista della serie, Geralt Di Rivia. Ebbene sì, l'attore dirà addio al personaggio che l'ha reso noto in tutto il mondo per lasciare il posto a un sostituto, Chris Hemsworth che nelle prossime stagioni della serie interpreterà lo stesso personaggio (anche se sarà dura per i fan accettare che il protagonista della loro serie preferita cambi volto). Inoltre sappiamo che il terzo capitolo di The Witcher sarà diviso in due parti e che gli episodi saranno distribuiti separatamente. La parte 1 con le prime 5 puntate e la parte 2 con le ultime 3. Per quanto riguarda la regia di The Witcher 3, sappiamo che è stata affidata a Stephen Surjik, Gandja Monteiro, Loni Peristere e Bola Ogun, mentre la sceneggiatura è opera di Mike Ostrowski, Javier Grillo-Marxuach, Tania Lotia, Haily Hall, Matthew D’Ambrosio, Clare Higgins, Rae Benjamin e Troy Dangerfield. La showrunner e produttrice esecutiva è Lauren Schmidt Hissrich mentre la produzione è di Tera Vale Ragan, Veselin Karadjov e Sasha Harris. Sono produttori esecutivi anche Steve Gaub, Matt O’Toole, Mike Ostrowski, Javier Grillo-Marxuach, Platige Films (Tomek Baginski e Jarek Sawko), Hivemind Content (Jason Brown e Sean Daniel).

La terza stagione della serie Netflix è stata girata tra Inghilterra, Italia, Galles, Croazia Slovenia e Marocco.

The Witcher 3: la trama

Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente fanno a gara per catturare Ciri di Cintra, Geralt cerca di nasconderla, determinato a proteggere la famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata di insegnare la magia a Ciri, Yennefer li conduce verso la fortezza di Aretuza, un luogo protetto in cui sperano di scoprire di più sui poteri inutilizzati della ragazza. Invece si rendono conto di essere giunti in un campo di battaglia, devastato dalla corruzione politica, dalla magia nera e dai tradimenti. Insieme dovranno difendersi e tentare il tutto per tutto o rischiare di perdersi di vista per sempre.

Il nuovo trailer di The Witcher 3

Chi c'è nel cast di The Witcher 3

Il cast di The Wticher 3 è composto da: Henry Cavill (che per l'ultima volta vestirà i panni di Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg), Freya Allan (Principessa Cirilla di Cintra), Joey Batey (Ranuncolo), Myanna Buring (Tissaia), Eamon Farren (Cahir), Mimî M Khayisa (Fringilla), Royce Pierreson (Istredd), Anna Shaffer (Triss Merigold), Mecia Simson (Francesca), Tom Canton (Filavandrel), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Graham McTavish (Dijkstra), Cassie Clare (Philippa), Hugh Skinner (Radovid), Wilson Mbomio (Dara), Lars Mikkelsen (Stregobor), Terence Maynard (Artorius), Simon Callow (Codringher), Liz Carr (Fenn), Therica Wilson-Read (Sabrina), Safiyya Ingar (Keira), Rochelle Rose (Margarita), Michalina Olszanska (Marti), Robbie Amell (Gallatin), Jeremy Crawford (Yarpen), Bart Edwards (Emhyr), Aisha Fabienne Ross (Lydia), Christelle Elwin (Mistle) e Meng’er Zhang (Milva).

La clip esclusiva di The Witcher 3

Quando esce The Witcher 3 su Netflix

The Witcher 3 debutterà su Netflix il 29 giugno 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio con la prima parte della stagione. La parte 2 di The Witcher 3 uscirà il 27 luglio 2023.