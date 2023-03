The Witcher 3, quando esce su Netflix e cosa sappiamo finora

Manca sempre meno all'uscita dei nuovi episodi di The Witcher che, proprio tra qualche mese, debutterà con la sua terza stagione. I fan di questa serie fantasy, amatissima dal pubblico del colosso dello streaming, infatti, non vedono l'ora di potersi gustare l'ultima stagione con Henry Cavill nel ruolo del protagonista Gerlat Di Rivia che sarà sostituito da Liam Hemsworth nella quarta stagione dello show e per quelle successive. Ma cosa sappiamo, finora, sul capitolo 3 di The Witcher? Cosa racconterà e quando debutterà su Netflix precisamente?

Tutti gli ultimi aggiornamenti sulla terza stagione di The Witcher

La showrunner di The Witcher, Lauren Hissrich, parlando con Collider, ha rivelato che la terza stagione della serie uscirà tra qualche mese e questo ha senso perché, in occasione della Geeked Week del 2022, Netflix aveva annunciato che The Witcher 3 sarebbe tornata nell'estate 2023 e possiamo immaginare che la serie potrebbe arrivare sul catalogo della piattaforma di streaming tra luglio e agosto e sarà una novità per The Witcher che, fin dalla sua prima stagione, e compreso il suo prequel, è sempre uscita in inverno su Netflix.

La terza stagione di The Witcher uscirà tutta in una volta?

Per quanto riguarda la possibilità di dividere la stagione in due parti, Hissrich ha dichiarato che il suo piano è quello di rilasciare tutti gli episodi della terza stagione insieme, in una volta sola anche se, non ha ancora discusso con i vertici Netflix sulla questione quindi l'uscita in più blocchi resta sempre una possibilità. È sempre più frequente, infatti, la scelta di Netflix di dividere gli show in più parti, basta pensare a Stranger Things 4, Firefly Lane 2, You 4, tutte uscite in due volumi separati e a qualche tempo di distanza l'uno dell'altro. Ed essendo The Witcher una delle serie più popolari della piattaforma di streaming possiamo immaginare che segua lo stesso filone.

Cosa ci aspetta dalla trama di The Witcher 3

The Witcher 3 sarà composta da 8 episodi in totale e stando alle dichiarazioni della showrunner, sappiamo che i primi cinque episodi si basano sul colpo di stato di Thanedd.